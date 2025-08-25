Bí thư xã ở Đắk Lắk livestream bán sầu riêng giúp nông dân

(VTC News) -

Ngày 24/8, ngay giữa vườn sầu riêng xanh mướt rộng 2ha của gia đình một nông dân xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk), buổi livestream bán hàng đặc biệt diễn ra. Người cầm sóng không phải KOL nổi tiếng, cũng chẳng phải “hot TikToker”, mà là bà Ngô Thị Minh Trinh – Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc.

Chân dung nữ Bí thư Đảng ủy Ngô Thị Minh Trinh.

Trong chiếc áo bà ba giản dị, bà Trinh cùng bà con buôn làng giới thiệu thương hiệu sầu riêng Ami Kâo – “Sầu riêng của mẹ”, nông sản tiêu biểu của địa phương. Phiên phát sóng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, hàng chục tấn sầu riêng được đặt mua ngay tại chỗ, tạo nên không khí rộn ràng chưa từng có nơi vùng đất vốn yên ả.

Cùng nông dân học chuyển đổi số

“Buổi livestream này không phải để nổi tiếng, cũng không phải để ai đó làm giàu. Chúng tôi chỉ muốn học cách chuyển đổi số, học từ những điều nhỏ nhất cùng bà con nông dân”, bà Trinh chia sẻ.

Bà Ngô Thị Minh Trinh (bên phải) cùng bà con buôn làng giới thiệu thương hiệu sầu riêng Ami Kâo – “Sầu riêng của mẹ”

Theo Bí thư xã Ea Knuếc, mục tiêu quan trọng nhất là giúp bà con hiểu giá trị thật của từng loại sầu riêng, từ loại A, B đến loại C. “Người dân cần biết phân loại, người tiêu dùng cần được mua đúng chất lượng. Ở Ea Knuếc, 90% sầu riêng được xuất khẩu, trong đó có tới 80% đạt loại A. Nếu không minh bạch, nông sản khó khẳng định thương hiệu lâu dài”.

Theo bà Trinh, đây cũng là lý do xã Ea Knuếc hưởng ứng đề án “Mỗi xã, phường một KOL – đưa sản vật, cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số” mà tỉnh đang triển khai. Bằng việc trực tiếp cầm điện thoại bán hàng, người đứng đầu cấp ủy xã muốn lan tỏa thông điệp: chuyển đổi số không phải chuyện xa vời, mà bắt đầu từ chính những sản phẩm mà người nông dân đã làm ra.

Không ít người dân xã Ea Knuếc vẫn nhớ cảnh “mất giá” sầu riêng những năm trước. Ông Lâm Quang Dự, 65 tuổi, kể: “Trước đây, thương lái ép giá, một tấn sầu riêng bán ra chênh lệch tới hàng chục triệu đồng. Nông dân khổ lắm. Nay chính quyền xã vào cuộc, hướng dẫn sản xuất chuẩn xuất khẩu, lại cùng bà con livestream bán hàng, chúng tôi thấy tin tưởng hơn”.

Nữ Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ cách gõ sầu riêng ngay trên sóng livestream.

Còn anh Nguyễn Công Lịch, con trai chủ vườn nơi tổ chức livestream, bộc bạch: “Năm nay mưa nhiều, trái bị hư hỏng tới 40-60%. Gia đình chỉ mong có kênh bán hàng ổn định hơn. Thấy Bí thư xã trực tiếp đứng ra cùng bà con, chúng tôi có thêm động lực”.

Sức bật từ chuyển đổi số

Ở tuổi chưa phải già nhưng cũng đã trải qua nhiều năm công tác cơ sở, bà Ngô Thị Minh Trinh hiểu rằng sự thay đổi không thể chỉ nằm trên giấy tờ. “Muốn người dân tin, trước hết cán bộ phải làm thật. Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, và quan trọng nhất là người dân được hưởng thụ thật”, bà nhấn mạnh.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có gần 39.400ha sầu riêng, sản lượng khoảng 400.000 tấn, trong đó 70-80% xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng để đi xa hơn, ngành sầu riêng buộc phải thay đổi: sản xuất theo quy hoạch, kiểm soát chất lượng bằng nhật ký điện tử, tuân thủ quy chuẩn quốc tế.

Bà Trinh cùng bà con vui mừng khi lượt xem lên đến 7.000 người.

Chính quyền địa phương xác định, những buổi livestream như ở Ea Knuếc là bước khởi đầu để kết nối nông sản với người tiêu dùng, minh bạch giá cả, tạo niềm tin thị trường.

Ngay trong phiên phát sóng, hơn 1,6 tấn sầu riêng bán lẻ và 58 tấn sầu bán sỉ được đặt mua. Tuy con số chưa lớn so với tổng sản lượng nhưng mang ý nghĩa khẳng định thương hiệu. Đồng thời, xã Ea Knuếc cũng nhận được 3,8 tỷ đồng hỗ trợ từ doanh nghiệp để phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Theo bà Trinh, đây là livestream đầu tiên, dù chưa có kinh nghiệm nhưng bà đã cố gắng hết mình. "Cả đêm qua tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. Tôi lo lắng mình sẽ không hoạt ngôn, sợ bị vấp nhưng giờ đã thành công ngoài mong đợi. Tôi mong muốn một hình ảnh của một Đắk Lắk đang chuyển mình, nơi nông sản, văn hóa và con người Tây Nguyên được lan tỏa trên nền tảng số, để rồi từ những thửa vườn xa xôi, trái sầu riêng “của mẹ” có thể vươn tới bàn ăn khắp năm châu" - bà Trinh bộc bạch.