Sunshine Group tặng 200 triệu tiền mặt cho người xem livestream NobleGo từ 8/8

(VTC News) -

Chỉ cần tải ứng dụng Noble App, mở livestream NobleGo vào lúc 20h ngày 8/8 – và xem! Bạn đã chính thức bước vào hành trình săn thưởng hấp dẫn bậc nhất thị trường, với cơ hội trúng ngay 200 triệu đồng tiền mặt, rút liền tay chỉ sau vài thao tác chạm đơn giản.

Đây chính là giải thưởng may mắn có giá trị cao nhất trong chuỗi livestream đặt giá bất động sản NobleGo của Sunshine Group từ trước đến nay. Giải thưởng sẽ lựa chọn một khán giả bất kỳ theo hình thức quay số ngẫu nhiên trên app.

Chỉ cần tải ứng dụng Noble App, đăng ký tài khoản định danh (có liên kết ngân hàng) và theo dõi trọn vẹn livestream NobleGo từ ngày 8/8, tên của bạn đã tự động được đưa vào hệ thống quay số may mắn, và nếu trúng, bạn có 20 giây vàng để click chuột xác nhận trên màn hình. Ngay sau thao tác này, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản trên Noble App để bạn có thể “rút liền tay” chỉ trong chớp mắt.

“Chưa từng thấy chương trình nào có tốc độ trả thưởng nhanh như vậy”

Tốc độ trả thưởng “siêu tốc” của Sunshine Group từng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, trong ba phiên livestream ngày 29/7, 1/8, 5/8, Sunshine Group đã dành tổng cộng 60 triệu đồng (tương đương 20 triệu đồng/phiên) để trao tặng cho người xem may mắn, được lựa chọn ngẫu nhiên và công khai ngay trên sóng livestream.

Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, khán giả trúng thưởng trong phiên livestream ngày 5/8 cho biết: “Mọi việc diễn ra chưa đến 15 giây, tôi bấm nút xác nhận xong mà vẫn chưa dám tin, nghĩ là hệ thống đang test để mọi người biết cách chơi. Đến khi MC chúc mừng và bất ngờ hơn nữa là ngay sau khi phiên live kết thúc, tôi đã rút được tiền thưởng về tài khoản gần như ngay lập tức mà không phải mất thêm chi phí hay thực hiện thêm thủ tục gì. Tôi chưa từng thấy chương trình nào có tốc độ trả thưởng “khủng” như vậy”.

Được biết, gia đình chị Nguyệt đang có nhu cầu mua nhà nên thời gian gần đây, hai vợ chồng rất quan tâm đến các phiên livestream của Sunshine Group. “Khi biết livestream cho phép đặt giá mua nhà chính chủ, chúng tôi cũng tò mò tìm kiếm cơ hội cho mình vì mức giá khởi điểm chỉ từ 50% giá thị trường. Tôi thấy đây là một hình thức khá mới, đặc biệt thuyết phục ở tính minh bạch vì toàn bộ thông tin dự án hay tư vấn sẽ diễn ra ngay trên ứng dụng do chính chủ đầu tư phát triển, không qua trung gian”.

Chị Nguyễn Ánh Nguyệt - một trong những khán giả may mắn nhận 20 triệu đồng trong phiên livestream tối ngày 5/8.

Ngày 8/8: Căn hộ cao cấp Sunshine Green Iconic lên sóng livestream với giá khởi điểm chỉ từ 4,2 tỷ đồng

NobleGo là chuỗi livestream đặt giá mua nhà tiên phong công nghệ AI được tích hợp trên ứng dụng Noble App của Sunshine Group. Đây có thể xem là tính năng công nghệ đầu tiên của người Việt cho phép khách hàng tìm hiểu toàn bộ thông tin dự án cũng như tiến hành đặt giá mua nhà trực tiếp trên livestream.

Được phát sóng vào 20h thứ 3, thứ 6 hàng tuần trên Noble App và thông sóng truyền hình quốc gia, các phiên livestream của Sunshine Group mở ra cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng cao với giá khởi điểm chỉ từ 50% so với giá thị trường. Sau 11 phiên livestream, hầu hết khách hàng thắng đặt giá đều sở hữu sản phẩm căn hộ hoặc biệt thự, shophouse với giá rẻ hơn tối thiểu 10-15% so với thị trường, chưa kể nhận thêm quà tặng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ Sunshine Group.

Đáng chú ý, với mỗi giao dịch thành công, Sunshine Group sẽ trích lập 500 triệu đồng để đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam. Tính đến nay, đã có 5,5 tỷ đồng được trích lập để góp phần xây dựng 1 điểm trường kiên cố và 16 mái ấm dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự kiến trong phiên livestream 8/8, NobleGo sẽ “lên sóng” căn hộ A-CH0906 thuộc dự án Sunshine Green Iconic, diện tích thông thủy 73,7m², thiết kế 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam nhìn thẳng ra sân golf Long Biên. Căn hộ tích hợp Smart Home – Smart Living và bàn giao nội thất liền tường cao cấp từ Hafele, Kohler, Casta…

Căn hộ A-CH0906 sẽ lên sóng NobleGo ngày 8/8 với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,2 tỷ đồng - bằng 50% giá thị trường.

Đây là căn hộ thứ ba của Sunshine Green Iconic lên sóng NobleGo, tiếp nối hai phiên đầu tháng 7 từng gây “sốt” khi giúp chủ sở hữu tiết kiệm từ 2,5 đến 6 tỷ đồng so với giá thị trường.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; cùng fanpage VTVTimes của Thời báo VTV, Đài THVN. Tải và cài đặt Noble App tại đây. Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial Website: https://noblego.noble.vn/