Bí thư Trần Lưu Quang khảo sát chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa sau chỉnh trang

Sáng 5/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi khảo sát công tác chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa và công viên tạm thời tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo thành phố đã nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ, tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM - Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo sở, ban ngành khảo sát chợ Bến Thành.

Tại khu vực chợ Bến Thành, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo đơn vị thi công nghiên cứu lắp đặt hệ thống thông gió, đồng thời sửa chữa, nâng cấp khu vực nhà vệ sinh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Đối với vòng xoay Hồ Con Rùa, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu bố trí thêm không gian đường sách, tạo điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút người dân đến tham quan, vui chơi.

Tại công viên tạm thời trên khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, mỹ quan để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.

Qua khảo sát, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá các công trình chỉnh trang đô thị đang được triển khai khẩn trương, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các dự án góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chụp hình với người dân tại khu vực Hồ Con Rùa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố dự kiến tổ chức lễ khánh thành công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, vào ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp). Công trình được kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, không gian xanh phục vụ cộng đồng trong dịp Tết và thời gian tới.

Trước đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố nhận được nhiều phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục chỉnh trang tại các khu vực trên đang gây ý kiến trái chiều về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan và cách phối màu.

Sở này đã đề xuất tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa vì khác với phương án thi công ban đầu.

Về phía Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản phản hồi đề xuất này. Theo Sở này, việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa cùng một số công trình tại khu vực trung tâm TP.HCM thời gian qua đã góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực, thu hút sự quan tâm của người dân và trở thành điểm đến những ngày gần đây.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực cũng như các ý kiến góp ý, trao đổi từ dư luận. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ. Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị.

Trong buổi họp vào ngày 4/2 với các sở, ban ngành, ông Lê Hoàng Khởi, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - đơn vị thực hiện chỉnh trang 7 khu vực, công trình trung tâm TP.HCM (trong đó có chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa) cho hay, đơn vị này sẵn sàng điều chỉnh màu sơn theo góp ý và quyết định của cơ quan quản lý.

Ông Khởi nói thêm hạng mục quảng trường trước chợ Bến Thành có thể thay đổi màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết.

Với Hồ Con Rùa, trong quá trình thi công, đơn vị tiếp nhận ý kiến về màu cầu thang theo hiện trạng cũ là xanh, sau đó được điều chỉnh sang màu xám theo yêu cầu chuyên môn. Với tháp trung tâm Hồ Con Rùa, từ phương án ban đầu sơn trắng, doanh nghiệp đã thực hiện sơn màu vàng theo góp ý của Sở Xây dựng.

Tháng 1/2026, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.