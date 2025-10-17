Bí thư Trần Lưu Quang: Cà Mau vươn mình thành cực tăng trưởng mới

(VTC News) -

Sáng 17/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bước ngoặt lịch sử mở ra không gian phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Lưu Quang cho rằng, việc hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước ngoặt lịch sử, mở ra không gian phát triển mới, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh cao hơn.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vận hành thông suốt chính quyền hai cấp, bước đầu đạt hiệu quả rõ rệt.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

“Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, nơi sản sinh đờn ca tài tử cải lương Nam Bộ - tinh hoa của vùng đất phương Nam”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho vùng đất này.

Ông Quang nhấn mạnh: “Trước đây, câu hát ‘Nghe nói Cà Mau xa lắm’, thì nay chúng ta phải tự hào rằng Cà Mau là địa đầu phía Nam của Tổ quốc, là vùng đất tiên phong - nơi khởi nguồn cho một cực tăng trưởng mới của đất nước”.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn và biến động toàn cầu, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản đứng đầu cả nước, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Các ngành công nghiệp mới như điện gió, điện mặt trời, khí - điện - đạm phát triển mạnh.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc.

Những kết quả này, theo ông Quang, là nền tảng quan trọng để Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới, với vị thế, khát vọng và niềm tin vững chắc.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra những hạn chế Cà Mau cần tập trung khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; kinh tế biển, du lịch, logistics phát triển chưa mạnh; tỷ lệ chi cho khoa học - công nghệ còn thấp; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu.

Ông đề nghị Đại hội thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân và đưa ra giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Cà Mau - với vị thế địa chính trị đặc biệt, ba mặt giáp biển, trung tâm thủy sản quốc gia, tiềm năng năng lượng tái tạo lớn, cần tận dụng tối đa lợi thế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vươn lên thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau cần tập trung

Ông Trần Lưu Quang đề nghị Cà Mau cần tập trung những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Đảng bộ cần nhận diện rõ thách thức, tận dụng thời cơ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, tăng cường liên kết vùng, nhất là với TP.HCM, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị rà soát, thúc đẩy hợp tác cụ thể với TP.HCM - từ chia sẻ kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp xanh, logistics đến việc kết nối thị trường, du lịch, giáo dục.

Ông gợi mở nhiều ý tưởng thiết thực: “Chẳng hạn, các sản phẩm như cua Cà Mau cần được xác nhận nguồn gốc để bảo đảm chất lượng, hay vận động sinh viên TP.HCM mỗi người một lần đến thăm đất Mũi - vừa là trải nghiệm, vừa là quảng bá hình ảnh địa phương".

Thứ tư, phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; tạo đột phá trong giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Trần Lưu Quang tặng bức tranh chúc mừng Đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thứ năm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, bám sát thực tiễn, lãnh đạo điều hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh Cà Mau là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu một khởi đầu mới. Nhiệm vụ phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, tôi tin Cà Mau sẽ bứt phá mạnh mẽ, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông đề nghị các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, coi đây là sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, gương mẫu, tiên phong, đổi mới tư duy và hành động để đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.