Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

(VTC News) -

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 25/10 đã có quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM thành Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TP.HCM.

Việc kiện toàn nhằm chỉ đạo triển khai các Nghị quyết quan trọng của Trung ương và Quốc hội, Ban Thường vụ Thành uỷ về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Lương Ý)

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Phó Trưởng ban thường trực.

Các phó trưởng ban là ông Bùi Xuân Cường và Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TP.HCM còn có các ủy viên là người đứng đầu các sở, ngành, bao gồm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị.

Sở Xây dựng được giao là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đề xuất cơ chế và chính sách đặc thù để phát triển mạng lưới đường sắt TP.HCM; chỉ đạo điều chỉnh các quy hoạch, chương trình và kế hoạch đầu tư, huy động nguồn vốn.

Ban cũng sẽ theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường sắt quốc gia triển khai trên địa bàn thành phố (dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt TP.HCM - Cần Thơ,...) và các dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt theo mô hình TOD. Đồng thời tham gia ý kiến định hướng phát triển công nghiệp đường sắt; công tác tiếp nhận, chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Ban sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực; cho ý kiến để UBND TP.HCM thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ vướng mắc; chủ trương và giải pháp phát triển đường sắt.

Sau sáp nhập, TP.HCM có 27 tuyến metro, với chiều dài 1.012 km cần đầu tư; trước 2030, TP cố gắng hoàn thành 3 tuyến trọng điểm.

Một điểm mới bổ sung trong quyết định này là xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định các giải pháp bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đường sắt.

Song song đó sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; quyết định kiểm điểm, kỷ luật.

Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo và làm việc với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM về chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt trên địa bàn chiều 14/11, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung hoàn thành 6 tuyến metro của TP.HCM và 2 tuyến đường sắt quốc gia mà Trung ương đã giao. Riêng với 3 tuyến trọng điểm (Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành), phải hoàn thành trước năm 2030. Sau sáp nhập, TP.HCM có tổng cộng 27 tuyến metro, với chiều dài 1.012 km cần đầu tư. Trong đó khu vực TP.HCM cũ 12 tuyến, Bình Dương cũ 12 tuyến và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 3 tuyến. Trước năm 2035, TP.HCM sẽ ưu tiên vốn khoảng 37,15 tỷ USD đầu tư 9 tuyến metro, trong đó có 6 tuyến thuộc trung tâm, 2 tuyến Bình Dương và 1 tuyến khu vực Vũng Tàu.