Petrovietnam hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão số 11

(VTC News) -

Ngày 15/10, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Chuyến công tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội và truyền thống văn hóa "Nghĩa tình" của người lao động Petrovietnam đối với đồng bào vùng bị thiên tai.

Cùng tham gia đoàn công tác Petrovietnam có ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam; lãnh đạo các ban Tập đoàn; ông Đoàn Duy Công, Chủ tịch Công đoàn PVOIL.

Về phía tỉnh Bắc Ninh, có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Ngụy Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, có bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão và hoàn lưu bão số 11 (Matmo), các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn chịu thiệt hại nặng nề. Tại Bắc Ninh, bão số 11 và hoàn lưu bão đã làm xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông - mức cao nhất trong 54 năm qua. Lũ lịch sử trên các triền sông, hệ thống đê điều đã gây ngập lụt cho 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường với tổng số hơn 15.000 hộ dân phải di dời và cô lập. Trong sản xuất nông nghiệp, hơn 9.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng triệu gia súc, gia cầm bị chết... tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.670 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Lạng Sơn, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng, làm 18 xã bị ảnh hưởng. Khoảng 5.500 ngôi nhà nhà bà con bị sập, ngập và bị lở đất. Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, 1 triệu ha đất trồng bị ảnh hưởng. Tại các cơ sở giáo dục, 67 trường bị ngập, trong đó có đến 52 trường thiệt hại gần như 100% trang thiết bị dạy học... Tổng thiệt hại xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Đoàn công tác Petrovietnam trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Bên cạnh khoản hỗ trợ 3 tỷ đồng cho tỉnh, trên cơ sở tìm hiểu trực tiếp nhu cầu của người dân, Petrovietnam còn trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước uống… nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng sau cơn bão.

Đối với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, đoàn công tác Petrovietnam đã đến tận nơi nhằm trao quà hỗ trợ giúp bà con yên tâm sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quang Dũng thăm hỏi, động viên bà con tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Vũ Anh Tuấn trao những phần quà hỗ trợ cho đồng bào phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đoàn công tác Petrovietnam trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Bên cạnh đó, Petrovietnam đã hỗ trợ khoảng 25.000 quyển vở cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, đoàn công tác Petrovietnam đã đến xã Tuấn Sơn - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại tỉnh Lạng Sơn do cơn bão số 11 để trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân.