Bí thư Quảng Nam: Chọn đúng người, đúng việc cho cấp xã trước ngày hợp nhất

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, khai mạc kỳ họp thứ 33, kỳ họp cuối cùng trước khi tỉnh này hợp nhất với TP Đà Nẵng. Kỳ họp tập trung thảo luận về KT-XH, đất đai, đầu tư công… nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp mang tính lịch sử.

Quang cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,5% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh với mức tăng giá trị gia tăng đạt 10,5%; Lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh mẽ, đón 4,61 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bản tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 33%, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh những kết quả khả quan, tỉnh này vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, tiến độ thu ngân sách chưa đảm bảo, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều dự án trọng điểm và chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chưa đúng kế hoạch. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước như đất đai, môi trường, khoáng sản còn bất cập, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại kỳ họp này, ngoài các nội dung thường kỳ theo luật định, HĐND tỉnh Quảng Nam còn tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề chuyên đề quan trọng như quy hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và các nội dung liên quan đất đai, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực phát triển trong bối cảnh sáp nhập tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh: Kỳ họp lần này không chỉ mang tính chất thường kỳ mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, một bước chuyển lịch sử nhằm khai thác tối đa tiềm năng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho vùng đất mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ, đôn đốc UBND và các cơ quan liên quan triển khai công việc chuẩn bị cho sáp nhập đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác nhân sự cấp xã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ mới của đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.

Ông Lương Nguyễn Mình Triết cho rằng, việc bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã tại tỉnh Quảng Nam có nơi vẫn còn tình trạng “người của anh”, “người của tôi”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nêu thực trạng: “Nhiều nơi phản ánh với tôi, khi cấp huyện bố trí cán bộ về cấp xã lại không bố trí đủ cán bộ phụ trách về đất đai, về địa chính, xây dựng, tư pháp, hộ tịch… nên bây giờ nhiều xã mới chưa thể vận hành ngay được. Việc này tôi đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ rà sát lại. HĐND cấp huyện cũng phải giám sát việc này, đừng để xảy ra tình trạng cán bộ “xin ở gần nhà”, rồi xin ở lại nơi thuận tiện thì dẫn đến việc phân công cán bộ không đồng đều, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.