Hà Nội chỉ đạo tăng tốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm dịp cuối năm

(VTC News) -

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Công văn số 6166/UBND-TH ngày 19/11/2025 về việc thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025; thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021 - 2025.

Công văn lưu ý phải chú ý kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của Thành phố đạt 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công;

Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ; đẩy nhanh khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng nền tảng dùng chung; nâng cao chất lượng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

Theo dõi tình hình, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về diễn biến, tác động của thiên tai, bão, mưa, lũ, nguy cơ sạt lở đất...

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp Thành phố hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ, TTHC mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư...

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC ở các cấp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, của Thủ tướng chính phủ tại Công điện số 201/CĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6723/BTP-CTXDVBQPPL.

Hoàn thành trong năm 2025 việc tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến cấp Thành phố, cấp xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, cần đôn đốc, đẩy nhanh thủ tục các dự án đảm bảo điều kiện khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công văn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng liên quan nội dung nghiên cứu chính sách hỗ trợ để thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, nhất là triển khai thực hiện theo thẩm quyền việc cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe xăng) lưu thông trong khu vực Vành đai 1 trong thời gian sắp tới.

Chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác và đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa...; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi..., nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.