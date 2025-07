Bị sét đánh chảy máu não khi đang làm đồng

(VTC News) -

Trong lúc đang làm đồng, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội bị sét đánh trúng, bất tỉnh tại chỗ. Gia đình phát hiện nạn nhân với biểu hiện rối loạn ý thức, tóc cháy sém và nhiều vật dụng văng xung quanh sau cơn giông.

Bệnh nhân được đưa đến khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh chụp CT cho thấy xuất huyết tại vùng hạch nền hai bên và bao trong trái – những khu vực rất nhạy cảm với dòng điện mạnh.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ xuất huyết não do tăng huyết áp, nhưng sau khi so sánh với các ca tương tự và đối chiếu tài liệu quốc tế, êkíp xác định đây là tổn thương do sét đánh, hiện tượng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực thần kinh theo dõi sát sao từng chỉ số, diễn biến của bệnh nhân.

ThS.BS Nguyễn Hải Anh, người trực tiếp điều trị, cho biết việc chẩn đoán đúng ngay từ đầu là yếu tố quyết định giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời và hiệu quả. Ngoài xử lý tổn thương não, bác sĩ còn phải loại trừ biến chứng về tim mạch và chấn thương cơ học đi kèm.

Sau một tuần điều trị tích cực, người bệnh bắt đầu phục hồi ý thức, song vẫn cần theo dõi sát về chức năng vận động và thần kinh.

Theo PGS.TS Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, các ca xuất huyết não do sét đánh không phổ biến, nhưng Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận vài trường hợp, chủ yếu là người lao động ngoài trời như nông dân, công nhân, người chăn thả gia súc.

Ông cảnh báo người dân tuyệt đối không làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu giông bão, cần tránh xa khu vực trống trải, cây to, cột điện và không sử dụng vật dụng kim loại. Nếu không may bị sét đánh, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra tổn thương não và thần kinh kịp thời.