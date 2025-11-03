Bí quyết sống lâu của cụ ông 111 tuổi luôn uống rượu, hút thuốc, ăn đường

(VTC News) -

Ở tuổi 111, cụ ông Zhan Changcheng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và duy trì những thói quen đã theo mình suốt cả thế kỷ. Sinh ngày 17/3/1914 tại làng Wanyao, phía nam Thượng Hải (Trung Quốc), cụ Zhan trải qua gần như toàn bộ những biến động lớn của thế kỷ 20 như Thế chiến thứ nhất, Thời đại quân phiệt, Chiến tranh Trung Nhật...

Cụ Zhan có 9 người con, gồm 3 con trai và 6 con gái, hiện trong độ tuổi từ 59 đến 82. Bốn thế hệ gia đình cụ hiện vẫn chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Hai người con trai là Zhan Yingtong (72 tuổi) và Zhan Yingqin (69 tuổi) cùng vợ của họ thay phiên chăm sóc cụ mỗi ngày.

Theo lời Yingtong, cha ông là người rất cầu toàn trong việc chăm sóc bản thân: “Bố tôi gần như ám ảnh với sự sạch sẽ và vẻ ngoài. Dù đã hơn trăm tuổi, ông vẫn đánh răng 3 lần mỗi ngày và luôn thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đón ngày mới".

Sau khi tỉnh giấc, cụ thường đi dạo quanh khu vườn, hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh nắng sớm.

Gia đình tiết lộ, cụ Zhan có thói quen ăn uống rất đặc biệt, mọi món ăn đều phải có vị ngọt, thậm chí cả cơm trắng. Con dâu cụ, bà Cai Alu, kể lại: “Sáng nay ông còn nổi giận chỉ vì ngũ cốc không đủ ngọt". Trung bình, gia đình cụ dùng đến 3-4kg kg đường mỗi tháng. Dù ăn nhiều đồ ngọt, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy chỉ số đường huyết và thể trạng của cụ vẫn ổn định đáng kinh ngạc.

Suốt hơn 50 năm cuộc đời, cụ Zhan gắn bó với nghề đan tre, trở thành thợ lành nghề có tiếng trong vùng và từng đào tạo nhiều học trò. Đến nay, cụ vẫn thường gặp gỡ 3 người bạn cũ ở huyện Bình Dương, những người cùng chia sẻ niềm đam mê với nghề.

Ngoài đồ ngọt, rượu cũng là một “người bạn” không thể thiếu trong cuộc sống của cụ. “Ngày nào bố tôi cũng uống một ít rượu", con trai cụ cho biết.

Trước đây, cụ từng hút thuốc lá rất nhiều, nhưng đã từ bỏ sau khi gia đình thuyết phục. Tuy nhiên, cụ vẫn luôn giữ một gói thuốc trong túi áo để tặng cho bất kỳ ai cụ gặp trên đường, như một thói quen lịch thiệp xưa cũ.

Với cụ Zhan, bí quyết sống lâu không nằm ở những điều xa xỉ, mà ở lối sống giản dị và tinh thần mãn nguyện. “Suốt cuộc đời, bố tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cầu kỳ. Chỉ cần một bát cơm trắng và bình nước, ông đã thấy hạnh phúc", người con trai tâm sự.

Hiện tại, thôn Wanyao, quê hương cụ, có tới 22 người trên 90 tuổi, trong đó hai người đã vượt qua mốc 100. Theo báo cáo, cụ Zhan hiện là người cao tuổi thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau cụ bà Zhou Renqing, người sẽ tròn 112 tuổi vào ngày 7/11 tới.

Hai “bí quyết vàng” mà cụ Zhan chia sẻ đơn giản mà sâu sắc, đó là giữ cho tâm luôn vui và sống thật sạch sẽ. Có lẽ, chính sự thanh thản và tỉ mỉ ấy đã giúp cụ vượt qua hơn một thế kỷ đời người với nụ cười hiền hậu và sức khỏe bền bỉ đáng ngưỡng mộ.