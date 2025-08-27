Bị nữ cao thủ MMA xinh đẹp đánh bầm dập, tên cướp van xin gọi cảnh sát

(VTC News) -

Nữ võ sĩ Polyana Viana Mota sinh ngày 14/6/1992 tại Sao Geraldo do Araguaia, Brazil, có biệt danh là “Dama de Ferro” (Người đàn bà thép). Cô là võ sĩ MMA chuyên nghiệp thi đấu ở hạng Strawweight của UFC. Võ thuật không chỉ giúp Viana nổi tiếng và có thu nhập từ sàn đấu mà còn bảo vệ cô trong một vụ cướp.

Polyana Viana Mota bắt đầu tập Brazilian Jiu-Jitsu năm 2013 và thi đấu trận MMA (võ thuật tổng hợp) chuyên nghiệp đầu tiên cũng trong giai đoạn này. Nữ võ sĩ sinh năm 1982 từng giành chức vô địch hạng Strawweight của Jungle Fight - giải đấu MMA và kickboxing có uy tín tại Brazil.

Trong sự nghiệp, Viana đã 21 lần thượng đài, thắng 13 trận (5 trận knock-out, 8 submission). Điều thú vị về Viana là cô từng bị cướp vào tháng 1/2019, tuy nhiên với võ nghệ của mình, nữ võ sĩ này đã đánh cho tên cướp thâm tím mặt và khống chế hắn cho đến khi cảnh sát tới. Viana không bị truy tố vì cơ quan chức năng xác định đây là hành vi tự vệ.

Polyana Viana hạ gục một tên cướp trên đường phố Brazil vào năm 2019

Vụ việc xảy ra khi Polyana Viana đang đợi Uber tại Rio de Janeiro thì một người đàn ông định cướp điện thoại của cô. Sau khi gã này tuyên bố có súng, Viana đã đấm và đá kẻ cướp trước khi khóa hắn bằng đòn siết từ phía sau (rear-naked choke).

Polyana Viana chia sẻ với MMA Junkie: “Khi thấy tôi nhìn, hắn liền tới ngồi cạnh tôi. Hắn hỏi giờ, tôi trả lời và tôi thấy gã này không có ý định bỏ đi. Tôi liền cất điện thoại vào thắt lưng. Rồi hắn nói: ‘Đưa điện thoại đây. Đừng chống cự, vì tôi có vũ khí.’

“Rồi hắn đặt tay lên cái ‘súng’, nhưng tôi nhận ra nó quá mềm”, Polyana Viana. Hóa ra, tên cướp dùng 1 khẩu súng giả. Viana nói tiếp: “Hắn đứng rất gần tôi. Tôi nghĩ: ‘Nếu là súng thật, tên này cũng không kịp rút.’ Tôi đứng dậy, tung 2 cú đấm và 1 cú đá. Hắn lập tức ngã xuống, rồi tôi khóa hắn bằng đòn rear-naked choke (đòn siết cổ từ phía sau). Tôi để hắn ngồi tại chỗ cũ và nói: ‘Bây giờ chúng ta chờ cảnh sát”.

Polyana Viana vừa xinh đẹp lại giỏi võ

Viana kể lại: “Tôi không hề hấn gì vì hắn không phản ứng gì thêm. Tôi ra đòn quá nhanh và nghĩ hắn sợ hãi. Gã đó bảo tôi thả ra, kiểu như ‘Tôi chỉ hỏi giờ thôi.’ Tôi đáp: ‘Chỉ hỏi giờ à?’ vì hắn thấy tôi rất tức giận. Tôi nói tôi sẽ không thả và sẽ gọi cảnh sát. Hắn đáp lại: ‘Vậy thì gọi cảnh sát đi,’ vì sợ tôi sẽ đánh thêm”.

Viana sau đó nhờ người đi đường gọi cảnh sát, họ đưa tên cướp đi bệnh viện trước khi đưa về đồn cảnh sát. Viana được biết người này từng bị bắt trước đây và vừa mới được thả sau án tù cho tội khác.

Polyana Viana có tới 2 lần bị cướp nhưng cô đều chống trả được

Đây không phải lần đầu nữ võ sĩ UFC phải tự bảo vệ mình trên đường phố Brazil. Trước khi chuyển đến Rio de Janeiro, Viana sống ở Belem và từng bị cướp điện thoại. Lúc đó, có 2 người đàn ông ngồi trên một chiếc xe máy tiếp cận cô. Một trong số họ xuống xe, phá cây dù của cô và cố giật điện thoại, nhưng Viana đã đấm vào mặt hắn.

Viana kể lại: “Hắn phá ô của tôi và cố lấy điện thoại. Tôi nói tôi sẽ không đưa. Hắn cố giật điện thoại từ tay tôi. Tuy nhiên tôi đã đấm vào mặt hắn và khiến tên đó hoảng sợ. Lần đó tôi cũng sợ, có lẽ vì có 2 người. Tôi sợ, nhưng tôi nghĩ hắn còn sợ hơn tôi, bởi vì hắn phóng lên xe máy và chạy mất”.

Sau vụ hạ gục tên cướp ở Rio de Janeiro, Viana trở nên nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên Viana khuyên người khác không nên làm theo mình.

"Tôi không nghĩ mình là hình mẫu, nhưng tôi đã làm điều mà nhiều người muốn làm. Kẻ xấu xuất hiện và lăng mạ bạn, lấy đồ bạn đã vất vả mua, và muốn dọa bạn. Hắn chỉ muốn dọa bạn, đặc biệt là phụ nữ”, Viana chia sẻ.

"Tôi không hành động bộc phát; nó hơi bản năng, nhưng tôi đã suy nghĩ một chút. Nhưng tôi không khuyên người khác làm giống như mình. Đôi khi việc tấn công tên cướp có hiệu quả, nhưng có lúc thì không. Kẻ đó có thể có đồng bọn gần đó, có thể thoát được, có thể có súng thật”, Viana nói tiếp.