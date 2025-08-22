Trực tiếp võ thuật MMA Nghiêm Văn Ý đấu Lawrence Lui hôm nay 22/8

(VTC News) -

Nghiêm Văn Ý đấu với Lawrence Lui trong trận bán kết hạng gà (bantamweight) của giải Road to UFC diễn ra lúc 17h ngày 22/8 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nếu thắng, võ sĩ của Việt Nam tiến thêm một bước đến gần bản hợp đồng đắt giá với UFC - đấu trường võ thuật tổng hợp hàng đầu thế giới.

Trận đấu giữa Nghiêm Văn Ý và Lawrence Lui được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 2. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất kết quả Nghiêm Văn Ý đấu Lawrence Lui. Võ sĩ Việt Nam sẽ thi đấu ở trận thứ ba của sự kiện.

Nghiêm Văn Ý thi đấu trận thứ hai tại Road to UFC.

Ở vòng tứ kết, Nghiêm Văn Ý đánh bại Rui Imura (Nhật Bản) bằng loạt đòn knock-out trong hiệp 2. Võ sĩ Việt Nam tung cú đấm thẳng mặt khiến đối thủ nằm sàn, sau đó thực hiện 25 đòn chỏ và đấm liên tục đến khi trọng tài ra hiệu dừng trận đấu.

Lawrence Lui sinh năm 1996, quốc tịch New Zealand. Tay đấm này có sở trường địa chiến với các kỹ năng vật và khóa siết. Sải tay dài cũng là "vũ khí" đáng gờm của Lawrence Lui.

Theo dữ liệu trên Tapology, Lawrence Lui chỉ nhận 1 thất bại (tính điểm) trong 7 trận đấu từ năm 2021 đến nay. Võ sĩ người New Zealand có 3 trận thắng knock-out.

Nghiêm Văn Ý từng là tuyển thủ quốc gia môn tán thủ (wushu). Năm 2018, võ sĩ này từng giành huy chương đồng tại ASIAD 18 (diễn ra ở Indonesia). Anh hòa điểm với Wang Xuetao (Trung Quốc) - người giành huy chương bạc ASIAD 18 và huy chương vàng ASIAD 19 - và bị xử thua.

Diễn biến Nghiêm Văn Ý đấu Lawrence Lui

Sự kiện Road to UFC bắt đầu lúc 17h05 với trận đấu giữa Jang Sung-yoon (Hàn Quốc) và Kitt Campbell (Australia). Nghiêm Văn Ý thi đấu ở trận thứ 3, sau khi Yin Shuai (Trung Quốc) đánh với Aaron Tau (New Zealand).

Ở trận đầu tiên, Kitt Campbell thắng Jang Sung-yoon theo kết quả tính điểm của giám khảo sau 3 hiệp đấu. Võ sĩ người Australia giành quyền vào chung kết hạng cân welterweight (bán trung, 70-77kg).

Trong trận thứ hai, Aaron Tau chiếm ưu thế và tung ra nhiều đòn trúng. Dù vậy, những cú đấm thọc (jab) của anh chưa đủ lực để knock-out Yin Shuai (Doãn Soái). Cuối hiệp 2, tay đấm Trung Quốc bất ngờ vùng lên khiến Aaron Tau đổ máu. 2 võ sĩ liên tục đổi đòn trong hiệp 3 và Aaron Tau giành chiến thắng bằng tính điểm.

Trận đấu giữa Nghiêm Văn Ý và Lawrence Lui bắt đầu lúc 18h05. Võ sĩ Việt Nam thi đấu với găng đỏ, quần đỏ. Lawrence Lui được đánh giá cao hơn.

*Tiếp tục cập nhật.