Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế tăng ga tông thẳng vào CSGT

(VTC News) -

Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông khống chế một người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Lúc 21h35 ngày 14/2, tại tuyến đường Tân Thành (hướng từ Quốc lộ 37 đi Quốc lộ 3) thuộc tổ dân phố Tân Thành 03, phường Tích Lương, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô BKS 20H1-400.xx có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Công an làm việc với N.V.H. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Mặc dù được yêu cầu dừng xe, người này vẫn tăng ga, lạng lách qua chốt kiểm tra và đâm vào một cán bộ CSGT đang đứng phía trước khiến anh ngã xuống đường. Tài xế và chiếc xe mô tô sau đó cũng trượt ngã.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế tài xế trên, đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu, đồng thời phối hợp Công an phường Tích Lương xác định danh tính người vi phạm. Tài xế là N.V.H. (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đông, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên).

Chiếc xe máy mà N.V.H tông thẳng vào chiến sĩ CSGT. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Công an tỉnh Thái Nguyên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ, tạm giữ phương tiện và đưa N.V.H. về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, H. khai do sợ bị kiểm tra nên tăng ga bỏ chạy và va chạm với lực lượng làm nhiệm vụ.