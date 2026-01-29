Bị CSGT giam xe vì vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên trộm lại xe

(VTC News) -

Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Nguyễn Khánh (SN 1996, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Khánh bị khởi tố vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 14/12/2025, Nguyễn Khánh điều khiển xe mô tô mang BKS 76F1-269.72 (xe do Khánh đứng tên đăng ký) đến xã Mộ Đức thăm bạn bè và có sử dụng bia, rượu.

Đến 20h20 cùng ngày, Khánh lái xe trở về nhà, khi đến vòng xoay thuộc xã Nghĩa Hành thì bị Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 4 yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn.

Tại đây, Khánh bị lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự an toàn giao thông với lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Trạm CSGT đã lập quyết định tạm giữ xe mô tô của Khánh. Quá trình làm việc, Khánh thừa nhận lỗi và ký biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, chỉ 25 phút sau, khi Tổ CSGT đưa xe mô tô của Khánh vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để quản lý, chờ xử lý thì Khánh lén lút đi vào khu vực tạm giữ xe và lấy trộm lại xe mô tô rồi đưa về nhà cất giấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nghĩa Hành khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra xác minh, truy xét.