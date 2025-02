Bi kịch cuộc đời của 'thiên tài diễn xuất' Kim Sae Ron

(VTC News) -

Ngày 16/2, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước tin dữ nữ diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 25. Sự ra đi của cô để lại nhiều tiếc thương và xót xa trong lòng người hâm mộ. Cuộc đời của Kim Sae Ron là một câu chuyện đầy rẫy những bi kịch, từ tuổi thơ bất hạnh đến sự nghiệp đầy thăng trầm và những scandal gây chấn động.

Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25.

Tuổi thơ bất hạnh, bị bạo lực học đường

Kim Sae Ron sinh năm 2000 trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc trong lòng cô.

Mẹ của Kim Sae Ron từng là sinh viên ưu tú của Đại học Seoul, ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Thế nhưng, vì lỡ dở chuyện tình cảm và mang thai ngoài ý muốn, bà đành gác lại con đường học vấn, không thể lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau khi ly hôn, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người mẹ trẻ. Bà phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn, chật vật nuôi ba cô con gái nhỏ. Trong lúc cùng quẫn, tuyệt vọng, bà đã đưa ra quyết định dại dột: tự tử cùng các con.

Kim Sae Ron phải trải qua tuổi thơ bất hạnh khi bố mẹ ly hôn, mẹ trầm cảm nặng.

Vào cái đêm định mệnh ấy, bà đưa Kim Sae Ron cùng hai em gái lên tầng thượng với ý định kết liễu cuộc đời. Trong khoảnh khắc đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Kim Sae Ron đã bám chặt lấy lan can, khóc lóc van xin mẹ đừng làm điều dại dột.

Tiếng khóc xé lòng của con gái đã thôi thúc bà dừng lại. Bà chợt tỉnh ngộ và từ bỏ ý định tự tử. Thế nhưng, ký ức kinh hoàng ấy đã hằn sâu trong tâm trí Kim Sae Ron, trở thành nỗi ám ảnh day dứt suốt cuộc đời cô.

Nhiều năm sau, mẹ của nữ diễn viên nghẹn ngào kể lại, Kim Sae Ron thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì lo sợ mẹ sẽ lại đưa cô đi tự tử. Nỗi sợ hãi ấy đeo bám cô ngay cả trong giấc ngủ, khiến cô không thể nào quên được khoảnh khắc kinh hoàng năm xưa.

Để chia sẻ gánh nặng kinh tế với mẹ, Kim Sae Ron đã quyết định dấn thân vào giới giải trí khi mới 9 tuổi. Những bộ phim đầu tiên của nữ diễn viên đều là đề tài kinh dị máu me quá độ tuổi mà chính bản thân Kim Sae Ron cũng không được phép xem lại. Trong những bộ phim này, đạo diễn yêu cầu Kim Sae Ron phải cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc tuyệt vọng và tan vỡ. Nhờ diễn xuất thiên phú, nữ diễn viên được khen ngợi và biết tới nhiều hơn.

Tuy nhiên, sự thành công từ sớm luôn đi kèm với vất vả và đánh mất tuổi thơ. Nổi tiếng từ bé, lại hay đóng vai lập dị nên Sae Ron bị bạo lực học đường suốt từ thời tiểu học đến trung học. Trong chương trình của đài JTBC năm 2018, cô tiết lộ từ sau khi The Man from Nowhere trở thành phim ăn khách nhất năm 2010, cô càng bị bắt nạt nhiều hơn.

3 chị em Sae Ron đều theo nghiệp diễn xuất nhưng chỉ Sae Ron thành công.

"Bạn học viết lời nguyền rủa và những điều tệ hại về em ở sân trường, trên các bức tường dọc đường. Em thường xuyên đi chân đất về nhà vì bị mọi người giấu giày", Kim Sae Ron nói. Rất nhiều lần cô nhận cuộc điện thoại từ bạn hẹn ra ngoài, nhưng đến nơi không thấy ai. Khi Kim Sae Ron tổ chức tiệc sinh nhật không người bạn nào đến tham dự tạo nên sự tổn thương sâu sắc cho nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, Kim Sae Ron còn thường xuyên nhận những lời chê bai về ngoại hình của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô không đủ đẹp để làm diễn viên, trưởng thành quá bình thường.

Thiên tài diễn xuất vụt sáng rồi vụt tắt

Mặc dù trải qua nhiều khó khăn thời thơ ấu, Kim Sae Ron đã chứng minh được tài năng của mình và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Cô được mệnh danh là ''thiên tài diễn xuất'' khi bắt đầu sự nghiệp từ năm 9 tuổi. Với tài năng thiên bẩm và gương mặt xinh xắn, cô vượt qua tỷ lệ cạnh tranh là 1000:1 để ra mắt với vai diễn đầu tiên trong bộ phim The Traveler. Nhờ tác phẩm này, Kim Sae Ron giành giải thưởng tân binh tại nhiều liên hoan phim và trở thành diễn viên nhí tiềm năng.

Vai diễn trong "A Girl at My Door" đã giúp Kim Sae Ron thắng giải Rồng Xanh khi mới 14 tuổi.

Một năm sau đó, cô được chọn vào vai chính cùng Won Bin trong bộ phim The Man from Nowhere và trở nên nổi tiếng. Khả năng diễn xuất của cô được đánh giá cao so với dàn diễn viên nhí Kbiz cùng thời. Ở tuổi 14, Kim Sae Ron thắng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng Xanh năm 2014, nhờ phim A Girl at My Door. Cô trở thành sao trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi ảnh hậu ở lễ trao giải Baeksang. Bộ phim cũng đưa cô trở lại Liên hoan phim Cannes lần thứ hai.

Năm 2015, Kim Sae Ron có vai chính trong phim truyền hình Snowy Road. Diễn xuất của Kim Sae Ron trong vai một người phụ nữ giải khuây 15 tuổi được cả giới phê bình và khán giả khen ngợi. Cô được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim nước ngoài tại Liên hoan phim Kim Kê và Bách Hoa.

Sau đó, Kim Sae Ron xuất hiện trong hàng loạt dự án phim ảnh chẳng hạn I Am a Dad, The Neighbor, Barbie, Dohee-ya, Manhole, Can You Hear My Heart, What's Up with Mom... Kim Sae Ron để lại dấu ấn trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.

Sự nghiệp lao đao vì loạt scandal

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Kim Sae Ron đã bị bủa vây bởi những tranh cãi. Thời điểm đó, bức ảnh chụp Kim Sae Ron cùng bạn bè trong bữa tiệc với xung quanh là những ly rượu, thuốc lá đã làm bùng nổ tranh cãi. Kim Sae Ron khi đó là học sinh trung học nên khán giả nghi ngờ cô uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi.

Sau đó, Kim Sae Ron giải thích bữa tiệc là do gia đình cô tổ chức trước kỳ nghỉ. Nữ diễn viên đã quá phấn khích khi được nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn và không hay biết những món đồ quanh cô là đồ uống có cồn.

Sự nghiệp của Sae Ron lao đao khi vướng loạt scandal.

Ở thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kim Sae Ron vướng vào scandal lái xe khi say rượu vào năm 2022. Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô và khiến cô phải tạm ngừng hoạt động trong làng giải trí. Kim Sae Ron thậm chí đã bị một số đài truyền hình đưa vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng. Cô gần như không còn đường quay lại làng giải trí.

Bê bối gây tai nạn giao thông rồi cố gắng bỏ trốn đã đẩy sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi vào ngõ cụt và đối mặt với tình hình tài chính khó khăn. Toàn bộ thu nhập hơn 15 năm làm việc trong làng giải trí được Kim Sae Ron mang ra đền bù cho các doanh nghiệp, nhãn hàng.

Trong thời gian bị thất nghiệp, Kim Sae Ron từng đăng ảnh làm công việc bán thời gian tại một quán cà phê để trang trải cuộc sống. Nhưng sau đó lại có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên không hề làm việc bán thời gian tại quán cà phê trên.

Sau vụ việc không lâu, nữ diễn viên bị phát hiện tổ chức tiệc rượu sinh nhật khiến công chúng càng phẫn nộ, quyết tẩy chay cô đến cùng. Từ một "thiên tài diễn xuất", cái tên Kim Sae Ron chỉ còn được nhớ đến cùng những bê bối.

Suốt thời gian dài, Kim Sae Ron thường xuyên nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội nhưng cô dường như không quan tâm mà vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống.

Bê bối gây tai nạn giao thông rồi cố gắng bỏ trốn khiến cô gần như không còn đường quay lại làng giải trí.

Theo một số người bạn của ngôi sao trẻ, Kim Sae Ron có dấu hiệu tâm lý bất ổn vì áp lực cuộc sống cũng như việc nổi tiếng từ khi còn quá trẻ. Bên cạnh đó, cuộc sống cô đơn cũng khiến Kim Sae Ron mất phương hướng và nhiều lần bế tắc.

Sau scandal, Kim Sae Ron đã cố gắng làm lại cuộc đời và tìm cách quay trở lại làng giải trí. Cô từng chia sẻ về những dự định và kế hoạch của mình. Tờ Edaily đưa tin độc quyền về nguồn tin thân cận của Kim Sae Ron, hé lộ những ngày tháng cuối đời và dự định của nữ diễn viên.

Đặc biệt, cựu sao nhí còn có dự định quay trở lại làng giải trí. Theo người này, Kim Sae Ron chưa bao giờ từ bỏ ước mơ quay lại diễn xuất. Năm ngoái, cô quay bộ phim độc lập Guitar Man, chưa có lịch chiếu.

"Tôi đã gặp Kim Sae Ron vào cuối năm ngoái. Gần đây cô ấy đã đổi tên thành Kim Ah Im và đang cố gắng bắt đầu lại. Kim Sae Ron chuẩn bị mở 1 quán cafe với những người quen và quay trở lại ngành giải trí, vì vậy tôi không thể tin được điều này". Những dự định cuối đời chưa kịp hoàn thành của nữ diễn viên 25 tuổi khiến công chúng không khỏi xót xa.