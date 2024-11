BHXH Hải Phòng quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm 2024

(VTC News) -

Theo báo cáo của BHXH Hải Phòng, cập nhật số liệu mới nhất đến hết tháng 10, toàn thành phố có 36.421 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 89,93 % so với kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 128 người (0,35%) so với tháng 9/2024; tăng 1.588 người so với tháng 12/2023 và tăng 10.472 người so với cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu tăng thêm 4.335 người tham gia BHXH tự nguyện đến hết năm 2024, đơn vị chủ động triển khai nhiều giải pháp.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua chương trình mời các hợp tác xã (HTX) làm đối tác uỷ quyền thu phí bảo hiểm, BHXH Hải Phòng ký kết hợp tác với Liên minh HTX Thành phố nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm.

Cụ thể, cơ quan BHXH sẽ cùng phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; thường xuyên tổ chức các hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm và phổ biến điều kiện ký hợp đồng ủy quyền thu phí bảo hiểm; rà soát, lập danh sách HTX và người lao động trong các HTX; tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên thu phí; phối hợp trong tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách BHXH, BHYT cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ngoài ra, BHXH Hải Phòng còn thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu; tích cực làm việc trực tiếp với các tổ chức dịch vụ trên địa bàn, yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp tuyên truyền vận động để đảm bảo số tăng mới cũng như tích cực vận động người dân tiếp tục tham gia, hạn chế tối đa số người dân dừng đóng.

Hàng tháng, BHXH các quận, huyện tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện và thông báo tới từng tổ chức dịch vụ thu, kip thời có các giải pháp để đảm bảo tiến độ thu. Thường xuyên đôn đốc nhân viên thu thông báo đến người tham gia đến hạn kịp thời nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo quá trình của người tham gia không bị gián đoạn. Tập trung tổ chức hội nghị khách hàng, tăng cường thực hiện tuyên truyền nhóm nhỏ và đến từng nhà dân vận động trực tiếp 1 - 1...

Ông Mạc Thanh Giang - Phó Giám đốc BHXH Hải Phòng - cho biết đã yêu cầu các đơn vị rà soát và thực hiện ký kết thực hiện chương trình phối hợp 3 bên để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bao gồm: tổ chức dịch vụ thu, cơ quan BHXH cấp huyện, UBND cấp xã; đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn có điểm thu phải ký kết chương trình phối hợp.

Cùng với đó, mở rộng điểm thu, đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên, trong đó, lưu ý những người có uy tín ở thôn, tổ dân phố như Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các Hội đoàn thể, cán bộ dân số, cán bộ y tế... để mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn.