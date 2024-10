BHXH Hải Phòng: Đảm bảo 100% các xã, phường có điểm thu phí BHXH, BHYT tự nguyện

(VTC News) -

Thông tin từ BHXH Hải Phòng, tính đến hết tháng 9/2024, số người tham gia BHXH bắt buộc là 495.856 người, đạt 93,79% so với kế hoạch được giao, tăng 8.329 người so với tháng 12/2023 và tăng 27.903 người so với cùng kỳ.

Số tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 36.520 người, đạt 72,84% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1.687 người so với tháng 12/2023 và tăng 10.595 người so với cùng kỳ.

Số người tham gia BHYT là trên 1,96 triệu người, đạt 98,96% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 15.806 người so với tháng 12/2023 và tăng 47.793 người so với cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 93,42% dân số thành phố tham gia BHYT.

Theo kế hoạch được giao, từ nay đến cuối năm 2024, BHXH Hải Phòng phải phát triển gần 33.000 người tham gia BHXH bắt buộc, gần 4.000 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 20.000 người tham gia BHYT.

Ông Mạc Thanh Giang - Phó Giám đốc BHXH TP Hải Phòng làm việc trực tiếp với đại diện các tổ chức dịch vụ thu.

Để đạt kế hoạch, mới đây, BHXH Hải Phòng tổ chức hội nghị làm việc với các tổ chức dịch vụ thu, yêu cầu tăng cường các giải pháp để gia tăng số tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại hội nghị, BHXH Hải Phòng cùng các đơn vị quận, huyện tập trung đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kịch bản phát triển người tham gia và kết quả thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu; thảo luận, nắm bắt nguyên nhân số người tham gia giảm tại các đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức dich vụ thu; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại do nguyên nhân chủ quan đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Ông Mạc Thanh Giang - Phó Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng - cho biết, BHXH thành phố đã rà soát lại quy trình phối hợp, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể với các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện để đảm bảo tăng số tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“Chúng tôi yêu cầu rà soát và thực hiện ký chương trình phối hợp 3 bên để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bao gồm: tổ chức dịch vụ thu, cơ quan BHXH cấp huyện, UBND cấp xã; đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn có điểm thu có ký chương trình phối hợp và phải xong trước ngày 20/10/2024”, ông Giang khẳng định.

Theo đó, BHXH Hải Phòng yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu chấn chỉnh ngay những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện quy trình thu, duy trì và phát triển người tham gia. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các điểm thu, nhân viên thu, nhất là các điểm thu, nhân viên thu không đảm bảo chỉ tiêu giao về duy trì và phát triển người tham gia.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo BHXH Hải Phòng đề nghị mở rộng điểm thu, đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên, trong đó, lưu ý những người có uy tín ở thôn, tổ dân phố như Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các Hội đoàn thể, cán bộ dân số, cán bộ y tế...

BHXH Hải Phòng cũng vừa gửi thư mời các hợp tác xã ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn thành phố.