Bệnh viện 'lột xác' thành công viên chữa lành

(VTC News) -

Tại lễ tổng kết cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ nhất do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và báo Sức khỏe & Đời sống đồng tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, một cơ sở y tế “xanh” không chỉ là cây cối, cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, thực hành tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu rác thải nhựa. Đây chính là thông điệp phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng, cơ sở y tế “sạch” là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho cả người dân lẫn đội ngũ y, bác sĩ. Trong khi đó, cơ sở y tế “đẹp” là không gian chữa lành, nơi người bệnh cảm thấy được xoa dịu nỗi đau, là sự chăm sóc toàn diện, thể hiện cam kết của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

5 đơn vị được trao giải Nhất (Ảnh: BTC)

Để minh họa, bà Đào Hồng Lan dẫn chứng Bệnh viện Sản - Nhi Phú Thọ dành hàng chục nghìn mét vuông đất để làm cây xanh và sân vườn, biến bệnh viện thành công viên “chữa lành”. Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mỗi góc nhỏ đều được chăm chút, tạo ra môi trường khám chữa bệnh thân thiện.

Dù ghi nhận những kết quả tích cực, Bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận ngành y tế còn đối mặt với nhiều thách thức như nguồn lực hạn chế, mặt bằng chật hẹp ở các đô thị và áp lực công việc rất lớn lên đội ngũ y, bác sĩ. Bà nhấn mạnh, lễ trao giải không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu mới, nhằm thúc đẩy quyết tâm và hành động mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Môi trường làm việc tích cực không chỉ giúp người bệnh mau chóng phục hồi mà còn là nguồn năng lượng, liệu pháp tinh thần vô giá cho chính đội ngũ y, bác sĩ. Nó giúp giảm bớt căng thẳng, tái tạo sức lao động, để các y, bác sĩ thêm yêu nghề, thêm gắn bó và tâm huyết với sứ mệnh cao cả của mình. Chăm sóc người chăm sóc – đó cũng là một mục tiêu nhân văn mà phong trào này mang lại”.

Theo TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, dù có nhiều trở ngại, các cơ sở y tế đã triển khai nhiều sáng kiến như: phong trào dọn vệ sinh 5 phút mỗi ngày, mỗi nhân viên trồng một cây xanh, tái sử dụng nước thải để tưới cây, và xây dựng nhà vệ sinh công cộng hiện đại.

Những nỗ lực này đã góp phần thay đổi diện mạo các bệnh viện, tạo cảm giác thoải mái và tin tưởng cho người bệnh.

“Cuộc thi không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để các cơ sở y tế tự đánh giá theo Bộ tiêu chí "xanh - sạch - đẹp" của Bộ Y tế, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến hiệu quả, hướng tới một hệ thống y tế bền vững và thân thiện hơn”, ông Nam nói.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố. Gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà và người dân đã tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến qua mã QR.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 5 tuyến cơ sở y tế: Trung ương, tỉnh, huyện, xã và tư nhân. Mỗi tuyến đều có một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và một giải Khuyến khích.

Ở tuyến Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM giành giải Nhất, Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) đạt giải Nhì, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đạt giải Ba và Bệnh viện Trung ương Huế nhận giải Khuyến khích.