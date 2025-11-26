Bệnh viện Bạch Mai cử 30 chuyên gia chi viện y tế Đắk Lắk sau mưa lũ

(VTC News) -

Đây là lực lượng được tuyển chọn từ hàng trăm người tình nguyện đăng ký, dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến trong cấp cứu, kiểm soát dịch bệnh và y tế cộng đồng.

Trước giờ xuất phát, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn. Ông nhấn mạnh tinh thần “khẩn trương – chuyên nghiệp – tận tâm”, đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế trong quá trình triển khai hỗ trợ tại vùng lũ.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, làm trưởng đoàn. Ông là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấp cứu - hồi sức, nhiều năm tham gia ứng phó thiên tai, thảm họa và hỗ trợ tuyến dưới.

Đoàn mang theo hai trọng trách, cứu trợ y tế trước mắt và hỗ trợ địa phương xây dựng nền tảng y tế bền vững sau thiên tai.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai mang theo thuốc, vật tư y tế và tình cảm sẻ chia hướng về đồng bào.

Ở giai đoạn khẩn cấp, các chuyên gia sẽ phối hợp ngành y tế tỉnh tham gia khám, cấp cứu tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng; hỗ trợ xử lý nguồn nước, môi trường sau ngập lụt; triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.

Song song đó, đoàn thực hiện đào tạo cấp cứu cơ bản cho tuyến xã, tuyến huyện; truyền thông kiến thức phòng bệnh cho người dân; chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế địa phương; hỗ trợ triển khai các chương trình môi trường – vi sinh nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh về lâu dài.

Thành phần đoàn được xác định dựa trên nghiên cứu dịch tễ khu vực, đánh giá nhân lực y tế và kết quả hợp tác 5 năm qua giữa hai đơn vị.

Cùng với chuyên môn, đoàn mang theo số lượng lớn thuốc men, vật tư y tế thiết yếu, máy thở và các phần quà hỗ trợ để giúp cơ sở y tế Đắk Lắk sớm ổn định hoạt động.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM quyết định thành lập 5 tổ công tác chi viện y tế theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Các tổ chi viện sẽ đến các xã Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông, là những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

5 tổ công tác được phân công theo địa bàn và giao cho các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM làm tổ trưởng, gồm: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Các đơn vị tổ trưởng đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu – hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Y, bác sĩ TP.HCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng mưa lũ Khánh Hòa. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Ngoài ra, trong mỗi tổ, Sở Y tế đã tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa của thành phố, gồm chuyên khoa Sản (Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương), Nhi (Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố), Da liễu (Bệnh viện Da Liễu) và Nhiễm (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ.

Sự tham gia đa chuyên khoa nhằm bảo đảm khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai - những nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.