Bên trong căn hộ đắt nhất hành tinh đang rao bán

Theo Loveproperty, căn penthouse song lập tại One Hyde Park ở London (Anh) được coi là một trong những căn hộ đắt đỏ nhất toàn cầu đang được rao bán. (Ảnh: Sotheby's International Realty)
Căn hộ có giá 175 triệu bảng Anh (hơn 6.200 tỷ đồng). (Ảnh: The-european)
Căn penthouse có diện tích 1.672 m², sân thượng rộng 280 m² và tầm nhìn hướng ra Công viên Hyde. (Ảnh: Sotheby's International Realty)
Căn hộ thông tầng gồm 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, được mô tả là "một trong những bất động sản nhà ở tốt nhất tại London". (Ảnh: Sotheby's International Realty)
Phòng ngủ chính rộng hơn 700 m², hai phòng tắm riêng, mỗi phòng đều có hồ bơi và phòng thay đồ rộng rãi. (Ảnh: Sotheby's International Realty)
Nhà bếp theo phong cách Nhật Bản có mặt bàn và sàn bằng đá granite rừng đen cùng thiết bị cao cấp. (Ảnh: Sotheby's International Realty)
Bất động sản này còn có phòng chiếu phim, quầy bar cocktail, phòng bi-a, hai phòng làm việc riêng, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và phòng trị liệu. (Ảnh: The-european)
Ngoài ra, căn hộ còn có sân hiên bao quanh với tầm nhìn toàn cảnh thủ đô. (Ảnh: The-european)
Hoàn thành vào năm 2011, One Hyde Park có 86 căn hộ sang trọng, trở thành điểm thu hút giới siêu giàu quốc tế. (Ảnh: The-european)
Căn hộ còn có phòng sâm panh và các tiện nghi spa giống như khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: Mansionglobal)
1 trong 5 phòng ngủ sang trọng. (Ảnh: Mansionglobal)
Nhiều tiện nghi xa hoa khác bên trong căn hộ. (Ảnh: Mansionglobal)
