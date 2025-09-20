  • Zalo

Bên trong căn hộ đắt nhất hành tinh đang rao bán

(VTC News)

Căn penthouse này là một trong những bất động sản nhà ở tốt nhất tại London (Anh), tọa lạc tại vị trí đắc địa, với tầm nhìn toàn cảnh ra Công viên Hyde.

Theo Loveproperty, căn penthouse song lập tại One Hyde Park ở London (Anh) được coi là một trong những căn hộ đắt đỏ nhất toàn cầu đang được rao bán. (Ảnh: Sotheby's International Realty)

Căn hộ có giá 175 triệu bảng Anh (hơn 6.200 tỷ đồng). (Ảnh: The-european)

Căn penthouse có diện tích 1.672 m², sân thượng rộng 280 m² và tầm nhìn hướng ra Công viên Hyde. (Ảnh: Sotheby's International Realty)

Căn hộ thông tầng gồm 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, được mô tả là "một trong những bất động sản nhà ở tốt nhất tại London". (Ảnh: Sotheby's International Realty)

Phòng ngủ chính rộng hơn 700 m², hai phòng tắm riêng, mỗi phòng đều có hồ bơi và phòng thay đồ rộng rãi. (Ảnh: Sotheby's International Realty)

Nhà bếp theo phong cách Nhật Bản có mặt bàn và sàn bằng đá granite rừng đen cùng thiết bị cao cấp. (Ảnh: Sotheby's International Realty)

Bất động sản này còn có phòng chiếu phim, quầy bar cocktail, phòng bi-a, hai phòng làm việc riêng, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và phòng trị liệu. (Ảnh: The-european)

Ngoài ra, căn hộ còn có sân hiên bao quanh với tầm nhìn toàn cảnh thủ đô. (Ảnh: The-european)

Hoàn thành vào năm 2011, One Hyde Park có 86 căn hộ sang trọng, trở thành điểm thu hút giới siêu giàu quốc tế. (Ảnh: The-european)

Căn hộ còn có phòng sâm panh và các tiện nghi spa giống như khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: Mansionglobal)

1 trong 5 phòng ngủ sang trọng. (Ảnh: Mansionglobal)

Nhiều tiện nghi xa hoa khác bên trong căn hộ. (Ảnh: Mansionglobal)

Bằng Lăng(Nguồn: Loveproperty)
