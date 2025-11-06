Bên trong bảo tàng lưu giữ những 'kẻ ký sinh' nguy hiểm nhất với con người

Để có được những mẫu vật giun trưởng thành này, đội ngũ cán bộ khoa học phải thực hiện những chuyến công tác thực địa kéo dài ít nhất hai tuần tại các vùng khó khăn, thiếu thốn điều kiện. Chị Vũ Thị Trang mô tả công việc này là "đãi như đãi cát, đãi vàng... nhưng từ phân người", chỉ được thực hiện sau khi kiểm tra và xác định cường độ nhiễm của bệnh nhân đủ cao.

Tuy vậy không phải chuyến công tác nào cũng ghi được kết quả như mong muốn. "Đôi lúc anh em đành ngậm ngùi đi về vì người dân sợ hãi, vứt bỏ giun sau khi uống thuốc tẩy, khiến cả chuyến công tác trở nên tay trắng. Những mẫu vật được trưng bày hôm nay là thành quả của cả hành trình gian khổ, vượt qua rào cản về tâm lý, điều kiện vệ sinh và sự thiếu hiểu biết của cộng đồng", chị Trang tâm sự.