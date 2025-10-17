Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên bế mạc với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dự phiên bế mạc.
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội.
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa cảm ơn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII.
Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, ông Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội.
