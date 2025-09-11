Bé gái tím tái, co giật vì uống nhầm thuốc chuột

(VTC News) -

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhi nữ, 10 tuổi, trú tại Bắc Ninh trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột. Loại thuốc này chứa Natri Fluoroacetate - chất cực độc có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Theo gia đình, trước đó họ mua 6 ống thuốc diệt chuột và treo tại khu vực nhà vệ sinh. Trẻ không may uống nhầm một ống do nhầm lẫn với thuốc men tiêu hóa. Ngay sau khi uống, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, tím tái, co giật.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh và tiếp tục đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

ThS.BS Trần Đăng Xoay – khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp. Trẻ được cấp cứu khẩn cấp bằng các biện pháp hồi sức tích cực, bao gồm hỗ trợ thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch và điều trị chống phù não.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và chất trong ống thuốc cho thấy bệnh nhi dương tính với Natri Fluoroacetate. Đây là chất độc mạnh, có khả năng gây tổn thương tim, não, gan, thận và ngừng tim ngay cả với liều lượng rất nhỏ.

“Ống thuốc mà trẻ uống nhầm có màu trắng, không nhãn mác, hình thức giống hệt các loại men tiêu hóa hoặc thuốc uống cho trẻ em. Điều này rất dễ gây nhầm lẫn nếu không được bảo quản cẩn thận”, bác sĩ Xoay cảnh báo. Đáng lo ngại hơn, loại thuốc diệt chuột này có thể dễ dàng mua ngoài thị trường hoặc trên các sàn thương mại điện tử.

Sau 48 giờ điều trị, tình trạng của bé vẫn rất nặng. Trẻ tiếp tục hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt. Dù vượt qua nguy kịch, nguy cơ để lại di chứng thần kinh lâu dài vẫn rất cao.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng loạt ca ngộ độc hóa chất ở trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu do người lớn bất cẩn trong việc bảo quản hóa chất, thuốc diệt côn trùng, thuốc tẩy rửa trong nhà. Một số ít trường hợp do trẻ có hành vi tự gây tổn thương.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa tiềm ẩn từ hóa chất trong sinh hoạt gia đình. Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng tai nạn thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ nhỏ và gia đình.

Nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ môi trường sống an toàn là việc làm cấp thiết để tránh những bi kịch tương tự tái diễn.