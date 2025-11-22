Bé gái teo đường mật được cứu sống nhờ ghép gan từ người cho chết não

(VTC News) -

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho chết não, cứu sống bé gái 3 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh. Nguồn gan được hiến từ một người chết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng cho trẻ em tại Việt Nam.

Bệnh nhi được phát hiện mắc teo đường mật ngay từ khi mới sinh và đã trải qua phẫu thuật Kasai lúc 2,5 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, tình trạng gan xơ tiến triển nặng, chức năng thoát mật suy giảm nghiêm trọng khiến cuộc sống của bé bị đe dọa. Các bác sĩ xác định chỉ còn cách ghép gan mới có thể cứu sống trẻ.

Ê kíp bác sĩ chuẩn bị ghép tạng cho người bệnh.

Tại Việt Nam, số trẻ mắc các bệnh gan mật nặng có chỉ định ghép gan ngày càng tăng, trong khi nguồn gan hiến dành cho trẻ em rất khan hiếm. Chủ yếu là từ người cho sống trong gia đình, nhưng trường hợp này không tìm được người phù hợp hiến tạng. May mắn, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã kết nối kịp thời với nguồn gan hiến từ người chết não tại Cần Thơ, mở ra tia hy vọng quý giá.

Ngay trong đêm nhận thông tin, ekip y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương lập tức lên đường vào Cần Thơ để tiếp nhận gan, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cảnh sát giao thông và hàng không nhằm rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển tạng về Hà Nội.

Ca mổ được tiến hành nhanh chóng và bài bản, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng giai đoạn từ trước, trong và sau phẫu thuật.

Đến ngày thứ 6 sau ghép, tình trạng sức khỏe bé gái đã có nhiều tiến triển tích cực: trẻ tự thở, huyết động ổn định, tỉnh táo, hết vàng da và bắt đầu ăn uống bình thường.

Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, thành công này không chỉ cứu sống bé gái mà còn mở ra cơ hội cho nhiều trẻ suy gan giai đoạn cuối. Mỗi tạng hiến đều là món quà quý giá mang đến cuộc đời mới cho bệnh nhi.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết việc chăm sóc sau ghép đặc biệt quan trọng do bệnh nhi phải đối mặt với nguy cơ suy gan sớm, nhiễm trùng do dùng thuốc ức chế miễn dịch mạnh, cùng nguy cơ thải ghép. Ngoài ra, các biến chứng như hẹp đường mật và tắc mạch ghép cũng được theo dõi sát sao để đảm bảo thành công lâu dài.