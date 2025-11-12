Lần đầu Việt Nam thực hiện thành công 2 ca ghép phổi trong một ngày

(VTC News) -

Ngày 9/11, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các chuyên gia hàng đầu phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện thành công 2 ca ghép phổi cho 2 bệnh nhân ngay trong một ngày. Đây là bước tiến quan trọng, nâng số ca ghép phổi thành công của Bệnh viện lên con số 9, đưa Việt Nam vào danh sách những trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Ca ghép đầu tiên là của người phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội, từng bị giãn phế nang đa kén khí và tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần. Người này được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và nằm trong danh sách chờ ghép từ tháng 7/2024.

Tạng phổi được lấy từ người hiến là nam quân nhân 55 tuổi và kịp thời vận chuyển về Hà Nội. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng dưới sự phối hợp của nhiều chuyên gia đã thành công, giúp bệnh nhân tự thở bằng lá phổi mới sau khi rút ống nội khí quản.

Ê-kíp ghép phổi cho người bệnh. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ca ghép thứ hai thực hiện vào cùng ngày là cho bệnh nhân nam 48 tuổi ở Hải Phòng, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều bệnh lý nền phức tạp như nấm phổi xâm lấn, suy thượng thận, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Tạng phổi được vận chuyển "xuyên Việt" từ TP.HCM ra Hà Nội trong điều kiện bảo quản nghiêm ngặt, với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị, gồm cả Vietnam Airlines và cảnh sát giao thông TP.HCM, nhằm đảm bảo thời gian vàng ghép tạng. Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đến rạng sáng 10/11 cũng diễn ra thuận lợi, hiện bệnh nhân đang được theo dõi tích cực và có diễn biến sức khỏe khả quan.

Hai ca ghép phổi liên tiếp khẳng định năng lực làm chủ quy trình ghép phổi hiện đại của Bệnh viện Phổi Trung ương, không chỉ trong điều kiện kỹ thuật cao mà còn cả trong việc phối hợp đa ngành và quản lý thời gian vận chuyển tạng. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển đột phá của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Thành công này mở ra hy vọng cứu sống hàng nghìn bệnh nhân có bệnh lý phổi nặng, đồng thời nâng tầm kỹ thuật và chất lượng điều trị nội khoa, phẫu thuật tương đương các nước phát triển.