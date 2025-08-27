Bé gái chào đời từ phôi thai ‘ngủ đông’ suốt hơn 1 thập kỷ

(VTC News) -

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một bé gái nặng 3,3 kg cất tiếng khóc chào đời từ một phôi thai được trữ đông suốt 11 năm. Đây là kết quả của ca chuyển phôi đặc biệt, thành công ngay từ lần đầu tiên, ghi dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.

Năm 2014, chị V.A (36 tuổi, Hà Nội) trải qua ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và hạ sinh con trai đầu lòng. Những phôi còn lại được lưu trữ lại với suy nghĩ giản dị: “Khi mẹ sẵn sàng, mẹ sẽ quay lại đón con”.

Chị không ngờ lời hẹn ấy lại thành hiện thực sau hơn một thập kỷ. Tháng 1/2025, chị trở lại Trung tâm, mang theo nỗi hồi hộp lẫn xúc động khi đọc lại tên mình trên hồ sơ lưu trữ và nhìn thấy những phôi thai vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Trở lại sau hơn 10 năm, chị V.A mang theo không ít băn khoăn: tuổi đã lớn, từng có tiền sử mang thai căng thẳng do thiếu ối, đồng thời mang gene tan máu bẩm sinh. Liệu những phôi thai sau ngần ấy năm có còn an toàn?

“Bác sĩ trấn an rằng phôi vẫn đảm bảo chất lượng như ban đầu nếu được bảo quản đúng chuẩn. Tôi thấy yên tâm hơn và quyết định bước vào hành trình mới”, chị chia sẻ.

Sau khi được tư vấn và kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định chỉ sử dụng duy nhất một phôi thai cho ca chuyển phôi. Bất ngờ, ca chuyển phôi thành công ngay từ lần đầu.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương – trực tiếp theo dõi thai kỳ đặc biệt này. Ông cho biết đây không chỉ là một ca lâm sàng thông thường, mà là minh chứng cho năng lực bảo quản và sử dụng phôi thai dài hạn tại Việt Nam.

“Phôi thai được rã đông sau 11 năm vẫn đảm bảo đầy đủ chất lượng. Điều này cho thấy độ tin cậy cao của hệ thống lưu trữ và là niềm hy vọng lớn cho những gia đình gặp khó khăn trong hành trình sinh nở”, GS. Ánh nói.

Sáng 22/8/2025, bé gái khỏe mạnh, hồng hào cất tiếng khóc đầu tiên, khép lại hành trình dài 11 năm đợi chờ và mở ra một chương mới hạnh phúc cho gia đình chị V.A.

Khoảnh khắc ấy, người mẹ 36 tuổi mỉm cười mãn nguyện: “Con đã đợi chúng tôi suốt 11 năm. Cảm ơn con, cảm ơn các bác sĩ!”.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. Theo thống kê, tỷ lệ phôi sống sau rã đông đạt 99–100%, cho phép người mẹ dù đã lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ từ thời trẻ.

Câu chuyện của chị V.A không chỉ là thành công của y học hiện đại, mà còn là minh chứng cảm động cho sức mạnh của tình yêu, sự kiên trì và niềm tin vào những “mầm sống” luôn chờ ngày được đánh thức.