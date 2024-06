Gần 150.000 trẻ ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

(VTC News) -

Thông tin trên được GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tại lễ khai trương Đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện An Việt (IVF An Việt) diễn ra ngày 25/6.

Tại buổi lễ, IVF An Việt ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV gửi tới các cặp vợ chồng thực hiện IVF các gói hỗ trợ tài chính. (Ảnh: BVCC)

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam có những bước tiến vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Ước tính đến nay, Việt Nam có hơn 300.000 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện với tỷ lệ thành công lên tới 50-60%, khoảng 150.000 em bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và hơn 400 em bé sinh ra nhờ kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, mang lại niềm hạnh phúc cho hàng trăm ngàn gia đình.

“Việt Nam hiện là nước thực hiện hỗ trợ sinh sản nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có 62 cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm trên cả nước đang hoạt động và một số cơ sở nữa chuẩn bị ra đời, trải dài trên các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, với hàng ngàn nhân viên y tế, các nhà khoa học được đào tạo trong lĩnh vực này”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Hệ thống phòng lab chiếm đến 70% tỷ lệ thành công của một trung tâm thụ tinh ống nghiệm. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, hành trình tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn luôn khó khăn và nhiều những thử thách. Với mong muốn có thể giúp những ước mơ làm cha mẹ trở thành hiện thực, IVF An Việt quyết định đưa Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF An Việt đi vào hoạt động. “Đây là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bệnh viện”, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An nói.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện trang bị với các thiết bị y tế hiện đại và được quản lý bởi đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.

“Chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện sẽ là địa điểm được khách hàng lựa chọn, có những bước phát triển đáng kể trong thời gian tới”, Giám đốc Bệnh viện An Việt bày tỏ.