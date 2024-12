Bắt 'nữ quái' ở Quảng Trị lừa 1,2 tỷ đồng qua môi giới bất động sản

(VTC News) -

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Đặng Thị Liên (sinh năm 1979, trú thôn An Phước, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) do thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Đặng Thị Liên có nhiều bất thường về tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cán bộ Công an đọc lệnh bắt Đặng Thị Liên. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, xác minh chứng cứ, cơ quan Công an xác định Đặng Thị Liên đưa thông tin gian dối về thửa đất tại huyện Cam Lộ để chiếm đoạt của chị L.T.T. (sinh năm 1968, trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị) số tiền 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh tạm giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thị Liên. Tại cơ quan Công an, bước đầu Liên khai nhận do làm ăn thua lỗ nên thông qua hoạt động môi giới mua bán đất để lừa đảo.

Cách đây 3 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bắt Nguyễn Giang Chung (SN 1995, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với chiêu trò tương tự như Đặng Thị Liên.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao ở TP.HCM và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bằng chiêu trò kể trên, Chung chiếm đoạt của các bị hại ở Thừa Thiên - Huế số tiền 6,2 tỷ đồng.