Bắt nhóm chuyên phát tán mã độc chiếm tài khoản mạng xã hội hàng ngàn người

(VTC News) -

Ngày 12/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an thành phố vừa triệt xóa nhóm chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội, nhóm mạng xã hội rồi sử dụng để hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

Thông tin ban đầu, ngày 18/3, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của bà Đ.T.P.D. (trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với nội dung bà bị chiếm đoạt quyền quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội-Mua bán, trao đổi hàng hóa” có gần 100.000 thành viên.

Phòng An ninh mạng bắt quả tang nhóm phát tán mã độc để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Đặc biệt, Fanpage này không chỉ tạo thuận lợi trong việc kinh doanh mà còn là tài sản tinh thần có giá trị rất lớn của bà D., từng nhận được Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Hội, nhóm, trang mạng xã hội có hành động vì môi trường mạng Hòa Vang an toàn, lành mạnh”.

Từ tin báo, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục An toàn thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) xác định bà Đ.T.P.D bị các đối tượng sử dụng mã độc để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook rồi chiếm đoạt quyền quản trị.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng xác định nhóm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản của bà D. đang sống tại một căn nhà thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nên phối hợp Công an phường Mỹ An kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn S. (27 tuổi, trú Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng 4 người khác đang thực hiện hành vi phát tán các tập tin mã độc có khả năng thu thập dữ liệu trong thiết bị điện tử của người dùng mạng xã hội.

Nhóm này sử dụng các dữ liệu trên để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của nạn nhân, sau đó dùng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính.

Phòng An ninh mạng và Viện KSND trao trả tài khoản cho bà Đ.T.P.D.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2023 đến khi bị cơ quan công an phát hiện, Nguyễn Văn S. cùng đồng bọn phát tán mã độc đến hàng nghìn người dùng mạng xã hội Zalo và chiếm quyền quản trị hàng trăm hội, nhóm mạng xã hội Facebook lớn với cả trăm nghìn thành viên.

Phòng An ninh mạng phối hợp Viện KSND TP Đà Nẵng trao trả quyền quản trị nhóm mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội-Mua bán, trao đổi hàng hóa” cho bà Đ.T.P.D., đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nhóm đối tượng theo quy định.