Triệt phá nhóm sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 25/4, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thành tích triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội.

Nội dung thư khen nêu rõ, mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. Lực lượng công an bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định và các địa phương liên quan trong triển khai Công điện số 33 của Thủ tướng về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Thành tích này còn phản ánh sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương... góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị. Đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để các cơ quan, tổ chức và người dân chủ động cảnh giác phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi tán phát mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao", Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.