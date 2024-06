Bắt nhân viên kinh doanh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng

(VTC News) -

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Tuấn (SN 1983, trú 359 đường Chi Lăng, TP Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thừa Thiên – Huế, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/07/2022, Tuấn nhận số tiền hơn 1,8 tỷ đồng do nhân viên kế toán của Công ty Cổ phần phân phối T.K chi nhánh Huế gửi và nhờ Tuấn chuyển ngay số tiền này về công ty.

Cán bộ công an đang đọc các quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Tuấn.

Tuy nhiên, Tuấn không chuyển đầy đủ số tiền trên về công ty mà chỉ chuyển về 900 triệu đồng và chiếm đoạt hơn 975 triệu đồng còn lại để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Minh Tuấn còn đưa ra thông tin gian dối với 02 khách hàng của công ty về giá cả sản phẩm và việc Tuấn có thể thu tiền của khách hàng trong khi Tuấn không được công ty giao nhiệm vụ này. Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của 2 khách hàng nói trên là hơn 70 triệu đồng.

Cách đây gần một tháng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lò Minh Phương nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La. Ngày 3/5/2023, thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng, Phương sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của ông H.V.C. (trú tại bản Mé, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La).

Sau đó, Phương sử dụng quyền quản trị của chủ tài khoản để chuyển số tiền tiết kiệm online của ông C. sang tài khoản cá nhân của mình, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng.