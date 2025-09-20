Bắt người phụ nữ cho kẻ lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất ‘cắt cổ’

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đáng chú ý, một trong những con nợ của Hoài là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó, từng bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam.

Đặng Thị Hoài bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2021, Hoài đã cho Lê Thị Thư (SN 1976, trú phường Sơn Trà) vay nhiều khoản với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo khai nhận của Hoài, các khoản vay này có lãi suất 10%/tháng, khiến Hoài thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng cho mỗi khoản vay.

Trước đó, ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thư về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em họ hàng, Lê Thị Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân…

Điển hình là trường hợp bà L.T.T.H (SN 1977, trú cùng phường với Thư). Do có quan hệ bạn bè đồng hương từ trước, vào tháng 12/2020, Thư đã lợi dụng mối quan hệ này để đưa thông tin gian dối, nói rằng cần tiền kinh doanh vàng nhằm vay mượn tiền của bà H.

Để vay mượn được nhiều lần với số tiền lớn, Thư đã rủ bà H. vào TP.HCM xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm mục đích tạo lòng tin. Thực tế, Thư biết rõ trong thời điểm này, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chắc chắn bà H. sẽ không đi được. Vì vậy, để bà H. thêm phần tin tưởng, Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm.

Lê Thị Thư - kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị khởi tố năm 2024.

Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương nên từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H. nhiều lần cho Thư vay tiền thông qua chuyển khoản, thời hạn vay từ 5 đến 30 ngày. Mỗi lần vay, Thư đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng.

Theo thỏa thuận, Thư trả lãi đều đặn cho bà H., tuy nhiên đến ngày 11/11/2021 thì không trả nữa, bên bà H. yêu cầu Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay. Thực chất, số tiền vay được của bà H., Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản khiến bà H. tá hỏa viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H. đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận. Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng; còn Thư chuyển trả lại cho bà H. 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; đồng thời xác nhận số tiền Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài trường hợp của bà H., trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Công an TP Đà Nẵng cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư. Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ đơn tố cáo này đều được cơ quan điều tra tiếp nhận, hiện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.