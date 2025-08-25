Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia, hoạt động với thủ đoạn hoàn toàn mới: Lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay, siết nợ và trục lợi bất chính.

Qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện những kẻ cho vay nặng lãi yêu cầu người vay đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp trên chiếc iPhone mình đang dùng, yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh căn cước công dân và nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Dựa trên đời máy điện thoại, chúng đưa ra các gói vay từ 2 đến 13 triệu đồng. Số tiền trả góp từ 100.000 đồng đến 430.000 đồng/ngày trong vòng 28–41 ngày, tương đương lãi suất 235–608%/năm (cao gấp 11 đến 30 lần lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép).

Các thành viên đường dây tín dụng đen mà công an vừa triệt phá. (Ảnh: C.A)

Nếu người vay không trả đúng hẹn, nhóm tín dụng đen lập tức kích hoạt tính năng khóa iCloud từ xa, khiến điện thoại trở thành “cục gạch”, không còn giá trị sử dụng; đồng thời liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực về tinh thần để ép buộc trả nợ.

Để lôi kéo "con mồi", nhóm này lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo bằng số điện thoại ảo, tung tin quảng cáo “cho vay nhanh – giải ngân liền tay”.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, ngày 20/8, Ban chuyên án quyết định phá án. Các tổ công tác đồng loạt khám xét tại Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng chủ chốt gồm: Trần Đức Nhân (SN 2001) – kẻ cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động cho vay; Trần Đức Anh (SN 1996), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005); Hoàng Anh Tuấn (SN 1998); Tạ Diên Thuận (SN 2006); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008); Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008).

Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại iPhone, Macbook, SIM điện thoại và hàng loạt chứng cứ liên quan. Các thành viên nhóm tín dụng đen này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận việc sử dụng iCloud để “siết nợ” người vay.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm này đã cho 2.598 người vay (tại Đà Nẵng hơn 110 người) với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng; thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.