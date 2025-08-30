Bắt nhóm cho vay nặng lãi buộc khách thế chấp clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm

(VTC News) -

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993) ngụ phường Hiệp Bình và Cao Thanh Lập (SN 1996), ngụ phường Tân Tạo, để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Hoàng Ngọc Sơn và đàn em là Cao Thanh Lộc hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook, với lãi suất 20 - 40%/tháng, cao hơn nhiều lần mức lãi suất quy định.

Sơn và Lộc bị bắt để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. (Ảnh: CACC)

Nhóm này yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp căn cước công dân hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm; thế chấp icloud trên điện thoại iPhone... Khi khách vay đóng tiền lãi không đúng ngày hẹn, Sơn và đàn em sẽ nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội.

Thậm chí Sơn và đàn em còn gửi cho bạn bè và người thân của người vay các hình ảnh và clip nhạy cảm mà chúng có được của người vay khi thế chấp, hoặc đến tận nhà khách vay tiền chửi bới, đe dọa yêu cầu khách vay phải trả tiền.

Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã tiếp xúc, làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất từ 240%/năm đến 360%/năm. Đặc biệt, đã làm việc với gần 10 người vay tiền là nữ, bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khỏa thân.