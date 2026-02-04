Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 4/2 tại một ngân hàng nằm trên đường Ngô Minh Loan, thuộc phường Âu Lâu. Thời điểm này, nghi phạm là nam giới đã xông vào ngân hàng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, hắn tìm cách rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi chưa kịp lên xe máy bỏ chạy, tên này đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại khu vực trước ngân hàng.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Lào Cai chiều 4/2. (Ảnh: Việt Nguyễn)

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, danh tính kẻ này được xác định là Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, trú xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai).

Thời điểm xảy ra vụ việc, Luân lái xe máy BKS 21T5-6445, đi một mình đến khu vực quầy giao dịch của ngân hàng.

Khi nhân viên ngân hàng đang thực hiện việc kiểm đếm tiền cho khách, hắn bất ngờ thò tay lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi nhanh chóng rời khỏi quầy giao dịch, bỏ chạy ra bên ngoài.

Ngay sau đó, Công an phường Âu Lâu đã phối hợp với nhân viên ngân hàng kịp thời khống chế, bắt giữ Luân.

Hôm 19/1, tại Gia Lai cũng vừa xảy ra vụ cướp ở một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, chúng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.

Ngày 27/1, Bộ Công an phát động, kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng như sau: Nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 người cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; người còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Theo Bộ Công an, người dân nếu có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan vụ án cần kịp thời thông báo qua số điện thoại 113; Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - qua số điện thoại: 0913.445.996 hoặc Công an xã, phường gần nhất.

Cơ quan công an bảo đảm thông tin cung cấp sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.