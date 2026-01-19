Hiện trường vụ 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, hai người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm hai vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.