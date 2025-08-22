Bắt nam thanh niên tạt xăng đốt tình địch ở Đồng Nai

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa tạm giữ hình sự Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Công an Đồng Nai bắt Đào Ngô Ngọc Tuân (18 tuổi, quê Nghệ An) tạt xăng, châm lửa đốt khiến một thanh niên 20 tuổi ở Đồng Nai nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, Đào Ngô Ngọc Tuấn và anh H.B.T.Th. (20 tuổi, quê Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm với chị Tr.N.H. (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, Đồng Nai). Do ghen tuông, khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà chị H. nhằm đe dọa.

Tại đây, thấy anh Th. đang đứng trò chuyện với chị H. trước cổng, Tuấn nổi nóng, tạt xăng vào người anh Th. rồi bật lửa châm đốt. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, còn Tuấn bỏ trốn.

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bắt giữ Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, TP.HCM.

Hôm qua, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ việc, một người đàn ông phóng hỏa, đốt phòng trọ của người yêu cũ do ghen tuông.

Cụ thể, ngày 21/8, ông N.Q.H (52 tuổi, ngụ TP.HCM) đến phòng trọ của bạn gái cũ ở đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ) rồi đốt phòng trọ. Phát hiện sự việc, hàng xóm dập lửa, đồng thời hô hoán truy đuổi thì ông H. bỏ chạy.

Đến đêm cùng ngày, công an đã truy tìm và bắt giữ được ông H. khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (TP.HCM).