Bắt khẩn cấp kẻ đâm người nguy kịch vì mâu thuẫn khi xem cờ tướng

(VTC News) -

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (39 tuổi, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai). Đức được xác định là người dùng dao tấn công ông Đoàn Văn S., (52 tuổi) tại khu vực đường Ngô Quyền vào sáng 30/11.

Theo cơ quan công an, khoảng 10h ngày 30/11, ông S. đang đứng xem một ván cờ tướng trước cửa căn nhà số 333 Ngô Quyền thì bất ngờ bị Đức tiếp cận từ phía sau và đâm một nhát vào vùng sườn trái. Con dao, dài khoảng 25 cm được Đức thủ sẵn trong người trước đó. Gây án xong, Bùi Việt Đức bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai nhanh chóng tổ chức truy xét, đồng thời khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai những người có mặt. Sau khoảng 20 phút, tổ công tác đã truy tìm và khống chế Đức tại địa bàn lân cận.

Bùi Việt Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tại cơ quan điều tra, Đức khai rằng giữa mình và ông S. từng nảy sinh mâu thuẫn trong những lần cùng xem cờ tướng. Đức nuôi ý định trả thù và chủ động mang theo dao khi ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy ông S. đứng xem cờ sáng 30/11, Đức quyết định ra tay.

Cú đâm khiến ông S. bị tổn thương nặng ở gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn định và qua giai đoạn nguy hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ nghi phạm đâm xe máy, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh. Nghi phạm được xác định là Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

Theo khai nhận ban đầu của Khanh, vụ việc xuất phát từ một va chạm giao thông nhỏ, sau đó cả Khanh và Tuyến đuổi đánh anh H. Kết quả giám định sơ bộ xác định anh H. bị thương tích 13%.

Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Trọng Tuyến bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Lưu Đức Khanh bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm Đỗ Trọng Tuyến.