Bắt khẩn cấp 4 tài xế hỗn chiến trước cổng bệnh viện ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt khẩn cấp Võ Duy Tân (SN 1998, quê Tiền Giang, tài xế xe ôm công nghệ), Võ Văn Long (SN 1969), Nguyễn Ngọc Long (SN 1980) và Trần Văn Minh (SN 1969) - cùng ngụ quận Bình Thạnh, hành nghề xe ôm truyền thống - để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Từ phải qua, Tân và 3 tài xế xe ôm truyền thống tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h20 ngày 9/1, Võ Duy Tân xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Long khi đón trả khách trước cổng bệnh viện. Mâu thuẫn leo thang thành xô xát, Tân dùng dao tấn công khiến Ngọc Long bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 20 phút sau, khi phát hiện Tân quay lại, Ngọc Long cùng Trần Văn Minh và Võ Văn Long cầm gậy tre truy đuổi, tấn công Tân để trả đũa. Tân dùng dao chống trả, dẫn đến vụ đánh nhau gây náo loạn khu vực cổng bệnh viện, khiến nhiều người hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Công an Phường 1 phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng truy xét, đưa cả 4 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi tham gia vụ hỗn chiến.

Video: Nhóm xe ôm hỗn chiến trước cổng bệnh viện ở TP.HCM.