Bắt kẻ 'ôm' 30.000 viên ma tuý từ Hải Phòng lên Sơn La tiêu thụ

(VTC News) -

Ngày 11/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an xã Mường Hung, Đồn Biên phòng Mường Cai phá thành công chuyên án, bắt giữ một người về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Nguyễn Anh Ngọc cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CACC)

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Anh Ngọc (SN 1979, trú tại thôn 3, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 1 kg ketamine và hơn 30.000 viên ma tuý tổng hợp với khối lượng gần 3kg.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an huyện Sông Mã và các đơn vị.

Để kịp thời động viên, khen thưởng, Ban Giám đốc Công an tỉnh và huyện Sông Mã đã tổ chức biểu dương cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án. Đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh điều tra mở rộng chuyên án, triệt xóa tận gốc các điểm, tụ điểm và các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cách đây không lâu, Công an tỉnh Quảng Bình cũng chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Trần Đình Mão (SN 1987, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) đang trên đường vận chuyển trái phép 26kg ma túy và 1 khẩu súng ngắn quân dụng.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão là những kẻ manh động, liều lĩnh và có vũ khí. Nguyễn Xuân Huyên để sẵn súng (súng có 7 viên đạn) ở cửa xe cạnh chỗ ngồi của mình để sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Ban chuyên án xây dựng kế hoạch rất chặt chẽ nên Huyên và Mão chưa kịp hành động thì bị tổ công tác khống chế và bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 24kg ma túy loại hồng phiến (với số lượng 258 nghìn viên) và 2kg ma túy loại ketamine, 1 súng ngắn, 1 ô tô, 3 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.