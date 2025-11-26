Nữ quái buôn ma tuý bị bắt sau 12 năm trốn truy nã

(VTC News) -

Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Phú (SN 1989), đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", khép lại hành trình lẩn trốn với nhiều vỏ bọc và địa điểm cư trú khác nhau.

Công an xã Vị Thủy bắt giữ Nguyễn Thị Phú. (Ảnh: CACC)

Lúc 23h24 ngày 23/11, trong quá trình kiểm tra một hộ dân ở ấp 12, xã Vị Thủy, công an phát hiện một phụ nữ có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã. Người này sau đó được mời về trụ sở để làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này chính là Nguyễn Thị Phú - đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 12 ngày 18/7/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP.HCM.

Trong 12 năm trốn truy nã, Phú liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều tỉnh thành và làm các công việc tự do nhằm che giấu thân phận.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Vị Thủy đã bàn giao Phú cho Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng liên tục rà soát địa bàn, kiểm tra các trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và ngăn chặn tội phạm từ sớm.

Công an kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động báo tin khi thấy cư trú bất minh hay hành vi khả nghi, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững sự bình yên cho cộng đồng.

Cách đây 2 tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Lợi, Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Tuẩn (SN 1990, ngụ ấp Long Sơn, xã Tân Thành, Đồng Tháp) về tội “Cố ý gây thương tích” khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Đồng Bia.

Theo hồ sơ, giữa năm 2014, sau khi dùng cây xà beng tấn công, gây thương tích cho một người dân ở xã Tân Thành, Tuẩn bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tân Hồng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuẩn.

Suốt hơn 11 năm, Tuẩn liên tục thay đổi nơi ở, sống lẩn trốn để tránh lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ cơ sở, công an đã lần ra nơi ẩn náu của đối tượng.