Hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ hơn 9 kg ma túy

(VTC News) -

Sáng 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng và hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán ma túy có tổ chức, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Số ma túy thu giữ trong chuyên án.

Trước đó, ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra xác định đường dây này có hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động, sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, cài đặt chế độ tự hủy tin nhắn để đối phó cơ quan chức năng.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ. Hai đối tượng này móc nối với các đối tượng tại Campuchia thông qua ứng dụng Signal để mua bán ma túy, giao dịch chuyển khoản, nhận hàng tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia gần cửa khẩu Đắk Peur (tỉnh Lâm Đồng), sau đó vận chuyển về phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Khẩu súng được thu giữa trong chuyên án.

Từ ngày 17 đến 20/12, khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan.

Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Heroin, 11.184 viên hồng phiến), 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, khoảng 220 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.