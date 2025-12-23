Phá đường dây mua bán 1kg ma tuý liên tỉnh, bắt 6 người liên quan

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 6 người và triệu tập làm việc nhiều người khác có liên quan; thu giữ 1kg ma túy tổng hợp gồm 9.000 viên ma túy, 1 túi ketamine và nhiều tang vật khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy ngoại tỉnh vào Thanh Hóa tiêu thụ do Nguyễn Văn Kiều (SN 1989, trú xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu với nhiều thủ đoạn tinh vi nên huy động tối đa lực lượng, xác định toàn bộ những người trong đường dây để lập án đấu tranh.

Nguyễn Văn Kiều (kẻ cầm đầu đường dây) và Trần Mạnh Cường cùng tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Khoảng 0h ngày 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá bắt Trần Mạnh Cường (SN 1983, trú phường Trần Đăng Ninh, tỉnh Ninh Bình) khi người này đang đi taxi mang ma túy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa giao cho Nguyễn Văn Kiều.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 9.000 viên ma túy hồng phiến, 01 túi ketamine (tổng trọng lượng 1kg ma túy tổng hợp).

Cùng thời điểm trên, 10 tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ toàn bộ những kẻ trong đường dây gồm kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Kiều và Trần Sỹ Lợi (SN 1981, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình - nguồn cung cấp ma túy cho đường dây tại Ninh Bình); Hà Thanh Kiên (SN 2003, trú phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá); Lê Xuân Long (SN 1991, trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Văn Đại (SN 1988) là những đàn em chuyên lấy ma túy của Kiều để bán lẻ tại nhiều nơi tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Kiều là kẻ cầm đầu đường dây, nhờ Trần Mạnh Cường móc nối với những người ở Ninh Bình để mua bán ma tuý, vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ. Sau khi nhóm người thống nhất số lượng ma túy, giá cả, Kiều sẽ chuyển tiền cho "đối tác" thông qua tài khoản ngân hàng không chính chủ và Trần Mạnh Cường sẽ nhận “hàng”, vận chuyển vào Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Kiều, Trần Mạnh Cường và Trần Sỹ Lợi (từ trái sang phải). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công an tỉnh Thanh Hoá xác định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những kẻ trong đường dây có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, cấu kết, móc nối với nhau, hoạt động khép kín.

Để đối phó với cơ quan chức năng, kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Kiều có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như không hoạt động cố định tại một địa bàn nào mà thường xuyên thay đổi nơi ở; chỉ thuê trọ từ 1 đến 2 tháng rồi chuyển chỗ ở khác; bản thân không sử dụng, cất giấu ma túy và không trực tiếp đứng ra bán ma túy. Sau khi mua được ma túy, giao ngay cho “đàn em” là Hà Thanh Kiên và Lê Xuân Long cất giấu, chia nhỏ bán.