Nam thanh niên cầm dao khống chế, cướp xe máy của người phụ nữ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 29/8, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ cướp tài sản táo tợn do Dư Đình Trí (20 tuổi, quê An Giang; tạm trú phường An Hải) thực hiện.

Dư Đình Trí. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/8, Tổ tuần tra 113 Công an phường An Hải nhận tin báo khẩn cấp về vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là chị N.T.L. (21 tuổi, trú phường Hòa Khánh) bị nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp xe máy cùng nhiều tài sản cá nhân.

Tổ tuần tra lập tức triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn và truy bắt nóng đối tượng. Chỉ sau ít phút truy đuổi quyết liệt, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ kẻ cướp là Dư Đình Trí tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu, thu hồi toàn bộ tài sản.

Qua đấu tranh, Trí thừa nhận mang theo dao để thực hiện hành vi cướp nhằm có tiền di chuyển vào TP.HCM. Trước khi thực hiện vụ cướp trên vài phút, Trí còn liều lĩnh đột nhập quầy trái cây tại số 03 Hà Bổng và trộm 178.000 đồng. Hành vi trộm cắp của Trí bị chủ quầy phát hiện và y đã bỏ chạy.