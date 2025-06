Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy

(VTC News) -

Ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Cao Xanh bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại Đông Lãm 1, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) - kẻ bị truy nã - khi đang lẩn trốn tại TP Hạ Long.

Nguyễn Văn Bình bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở Hạ Long.

Nguyễn Văn Bình là kẻ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã theo Quyết định truy nã số 7340 ngày 23/5/2025 về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng tháng 4, Bình bị khởi tố do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại TP Hải Phòng. Sau khi bị khởi tố, y đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc Cơ quan công an phải ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 5, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được thông tin Nguyễn Văn Bình đang lẩn trốn tại khu vực phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Tổ công tác nhanh chóng được thành lập để triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

Khoảng 17h ngày 27/5, tổ công tác phối hợp cùng Công an phường tổ chức bao vây, mật phục và bắt giữ thành công Bình khi đang ngồi uống nước tại nhà người quen.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.