Bắt giữ 3 kẻ hút bể phốt xả chất thải trực tiếp xuống sông Tô Lịch

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa xác minh, điều tra, bắt giữ 3 đối tượng liên quan ổ nhóm xả trộm gần 50m³ chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường.

Khoảng 3h ngày 5/9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng, phường Láng, Hà Nội, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông. Ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của Thành phố Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

Tiếp nhận tin báo, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc. Qua quá trình xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định chiếc xe bồn trắng biển kiểm soát 30L-573.96 có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga và bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội .

Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Chiếc xe bồn liên quan vụ việc.

Khoảng 3h sáng 5/9, theo chỉ đạo của Đạo, sau khi hút gần 50m³ chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Cường (SN 1995) 2 lần lái xe xe bồn đến đường Láng, dùng tay mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây.

Việc làm của Đạo khiến đường ống trong hố ga bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Các đối tượng đều thừa nhận hành vi xả thải trái phép. Công an TP Hà Nội đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.