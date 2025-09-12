Đổ hơn 900 tấn chất thải ra môi trường, 3 người bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Mác (SN1976, trú tại phường Bắc Giang); Tạ Minh Đạo (SN 1974, ở xã Mỹ Thái) và Nguyễn Trọng Cung (SN 1975, ở phường Nhân Hòa) cùng ở tỉnh Bắc Ninh về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ luật hình sự.

Hiện trường khu vực sàng, lọc đất chứa quặng sắt tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang ở Tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An (Bắc Ninh). (Ảnh Công an Bắc Ninh).

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến tháng 9/2024, Bùi Văn Mác, Tạ Minh Đạo và Nguyễn Trọng Cung bàn bạc, thống nhất hợp tác thực hiện mua đất chứa quặng sắt để vận chuyển, tập kết tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang ở Tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An (Bắc Ninh) thực hiện sàng, lọc thu hồi quặng sắt.

Quá trình sàng, lọc thu hồi quặng sắt đã phát sinh một số loại chất thải; toàn bộ số chất thải được đổ ra môi trường trái quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết luận giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số chất thải được đổ ra môi trường là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng là 905,3 tấn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.