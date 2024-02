Bắt giam nhóm giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu ở Long An

(VTC News) -

Ngày 28/2, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đơn vị đã bắt được thủ phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Bến Lức đêm 25/2.

Theo đó, gần 23h ngày 25/2, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ ẩu đả, sử dụng hung khí gây thương tích.

Nạn nhân là ông P.C.D (SN 1982, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

4 người bị bắt tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Bến Lức đã phân công Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng.

Chưa tới 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giam Lưu Phi Khải (SN 1990, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) - kẻ đâm nạn nhân D.

Ngoài ra, công an bắt giam 3 người liên quan, gồm: Trần Văn Bằng (SN 1992, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Tấn Phát (SN 1993, ngụ huyện Bến Lức), Trịnh Hoài Phong (SN 1993, ngụ thị trấn Bến Lức).

Riêng nạn nhân D., được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Sáng 28/2, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An và 5 triệu đồng cho Công an huyện Bến Lức vì có thành tích khám phá nhanh vụ án giết người.

Tại buổi lễ, ông Lê Thành Út ghi nhận, biểu dương thành tích của các lực lượng nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.