Bất động sản vịnh biển, phân khúc hút nhà đầu tư

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, tại bất cứ nước nào trên thế giới, bất động sản ven biển vẫn luôn là loại hình có giá trị cao về sự hưởng thụ lẫn tính thương mại. Đây là tài sản có khả năng sinh lời trong ngắn hạn và tạo ra dòng tiền thụ động trong dài hạn. Là thị trường khan hiếm, bất động sản trong vùng vịnh biển là mặt hàng hiếm có đầy tiềm năng được giới thượng lưu dành nhiều ưu ái.

Bất động sản vịnh biển có giá trị cao về nghỉ dưỡng hưởng thụ cuộc sống, du lịch, khách sạn, thương mại… và là tài sản tạo ra dòng tiền thụ động. Do đó không khó hiểu khi hầu hết giới nhà giàu ở bất cứ nơi đâu đều có nhu cầu sở hữu bất động sản vịnh biển.

Thực tế trên thế giới, những khu đô thị nổi tiếng đắt đỏ thường là những khu đô thị vịnh biển như thành phố Monte Carlo của Monaco, City of Miami của Mỹ, Marina Bay của Singapore…

Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản vịnh biển Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, mức giá của loại hình hiện chỉ bằng 30-50% các nước trong khu vực. Đây là mức giá hợp lý nếu không nói là còn khá rẻ, đem đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư tinh anh.

Bất động sản vịnh biển nhiều tiềm năng phát triển. (Ảnh minh hoạ)

Chia sẻ tại hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công với chiến lược phát triển đô thị vịnh biển như Singapore, Dubai.

Tại Việt Nam, một số địa phương như Đà Nẵng hay Khánh Hòa đang từng bước phát triển các đô thị ven biển theo mô hình tích hợp giữa du lịch, dịch vụ và không gian sống.

Cũng theo ông, nhiều thành phố ven biển hiện đóng góp tới khoảng một nửa GDP của các quốc gia trên thế giới. Không chỉ tạo nguồn thu lớn từ du lịch và dịch vụ, sự phát triển của đô thị biển còn kéo theo sự phát triển của thương mại, bất động sản, giao thông và logistics.

"Với lợi thế đường bờ biển dài và hệ sinh thái biển phong phú, Việt Nam nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế biển nói chung và bất động sản vịnh biển nói riêng", ông Đính nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, tại bất cứ đâu trên thế giới, bất động sản ven biển vẫn luôn là loại hình có giá trị cao về sự hưởng thụ lẫn tính thương mại. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển mô hình bất động sản vịnh biển tích hợp bến du thuyền.

Sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển được nhiều chuyên gia ví như một “mỏ vàng xanh”, mang lại giá trị kinh tế lớn nhưng vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Trong đó, Vịnh Cam Ranh được đánh giá là khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình đô thị gắn với bến du thuyền.

Theo các chuyên gia, một trong những tiềm năng lớn cho bất động sản vịnh biển phát triển là nhu cầu du lịch biển và vịnh tại Việt Nam ngày càng nhiều.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đối với du lịch biển và vịnh giai đoạn 2025–2026, bà Bình cho rằng, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển du lịch với các sản phẩm chủ đạo như du lịch biển, văn hóa, thiên nhiên và đô thị.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong nước đang phát triển theo xu hướng chung của thế giới với sự tham gia của nhiều tập đoàn quản lý thương hiệu quốc tế. Cùng với đó, các thương hiệu Việt cũng ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường.

Để phát huy lợi thế của du lịch vịnh biển, bà Bình cho rằng cần tiếp tục tiêu chuẩn hóa và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong ngành; xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển và quảng bá thương hiệu cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến; tăng cường các hoạt động du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ môi trường.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho rằng, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển và 48 vũng, vịnh – nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế biển cũng như thị trường bất động sản ven biển.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ven biển phát triển khá nhanh, góp phần thúc đẩy các ngành du lịch, dịch vụ và hạ tầng. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như yêu cầu phát triển bền vững.

Theo ông Tú, để quản lý hiệu quả không gian biển và ven biển, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy hoạch. Các chính sách này được xây dựng phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong lĩnh vực quy hoạch, hệ thống pháp luật đang ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ và thống nhất. Luật Quy hoạch 2025 đặt ra yêu cầu về quy hoạch không gian biển quốc gia; trong khi Luật Đất đai 2024 cùng với Nghị định số 42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển quy định rõ việc lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Luật Biển Việt Nam 2012 và Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015 đã xác định phạm vi phát triển trên biển và quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động phát triển không gian biển và ven biển.

Ngoài ra, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 cũng yêu cầu việc quy hoạch đô thị ven biển phải theo định hướng đô thị xanh, thông minh và sinh thái, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực ven biển và ven vịnh.

Cùng với hệ thống pháp luật, các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và địa phương cũng đã lồng ghép nội dung định hướng phát triển và kiểm soát không gian biển. Trên thực tế, nhiều dự án lớn đã hình thành và khai thác hiệu quả tiềm năng biển tại các địa phương như Cần Giờ, Cam Ranh hay Hạ Long.

Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2025 nguồn cung bất động sản tăng khoảng 22% và dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông như cao tốc ven biển và hệ thống cảng du lịch.

Dù vậy, ông Vũ Anh Tú cũng thẳng thắn chỉ ra rằng công tác quản lý hiện vẫn còn một số hạn chế. Trong đó có tình trạng chồng chéo giữa quy hoạch không gian biển và quy hoạch đô thị; việc thực thi ở một số địa phương chưa đồng bộ; chế tài đối với các vi phạm môi trường vịnh biển chưa đủ mạnh.

Bên cạnh đó, một số quy hoạch chưa tích hợp đầy đủ các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) và còn thiếu cơ chế giám sát dài hạn đối với các dự án phát triển ven biển.

Để bảo đảm thị trường bất động sản vịnh biển phát triển bền vững, ông Tú cho rằng cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi như thuế và tín dụng cho các dự án xanh ven vịnh.

Ngoài ra, cần thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng, phân vùng chức năng rõ ràng và tăng cường liên kết vùng. Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển, ưu tiên không gian công cộng ven vịnh và kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay cũng là những giải pháp quan trọng.