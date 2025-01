Bắt ‘chuyên gia thẩm mỹ' Mr Lee Trương Thanh Tịnh

(VTC News) -

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thủ Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác "Mr Lee", SN 1990, quê Quảng Nam, trú phường An Phú, TP Thủ Đức) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Quyết định này đã được VKSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Trước đó, bà L.T.H.N (SN 1986, trú Phường 13, Quận 6) đã gửi đơn tố cáo đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM - phản ánh việc Trương Thanh Tịnh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của bà.

Trương Thanh Tịnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Cụ thể, Trương Thanh Tịnh đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để đăng tải nhiều bài viết, phát ngôn trực tiếp có nội dung xúc phạm bà N., gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự, uy tín và thiệt hại về vật chất trong công việc hàng ngày của bà.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Thủ Đức kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Trương Thanh Tịnh thừa nhận các tài khoản mạng xã hội và video liên quan mà bà N. cung cấp đều thuộc sở hữu của mình. Tịnh cũng nhận lỗi khi chưa có chứng chỉ hành nghề dịch vụ thẩm mỹ và chưa qua đào tạo chính quy về khám, chữa bệnh nhưng vẫn lôi kéo người khác sử dụng dịch vụ này.

Ngoài ra, Trương Thanh Tịnh cũng thừa nhận nhiều thông tin mình đăng tải và phát ngôn là do tự tìm hiểu trên mạng xã hội, chưa được kiểm chứng, chẳng hạn như phát ngôn "99% ở Việt Nam thẩm mỹ viện không có bằng cấp, không đủ giấy phép để phẫu thuật". Thông tin về cơ sở thẩm mỹ của bà N. mà Tịnh đăng tải chủ yếu dựa trên lời kể, tự tìm hiểu trên mạng hoặc suy đoán cá nhân, chưa qua kiểm chứng với mục đích hạ uy tín của bà N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thủ Đức đã trưng cầu giám định và nhận được kết luận từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác định các nội dung mà Trương Thanh Tịnh đăng tải là thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.